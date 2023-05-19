Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ile ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın Dolmabahçe çalışma ofisindeki görüşmesi sona erdi.
Görüşme yaklaşık bir saat sürdü.
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Erdoğan ile Oğan görüşmesi sona erdi
Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Erdoğan ile ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Oğan'ın görüşmesi sona erdi.
Haber Merkezi
Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ile ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın Dolmabahçe çalışma ofisindeki görüşmesi sona erdi.
Görüşme yaklaşık bir saat sürdü.