Erdoğan ile görüşen Destici: Hepimiz ayrı listelerle seçime gidiyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

Destici, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erdoğan ile son bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini belirten Destici, "Bu sadece listelerle ilgili değil. Daha önce seçimlere tek başımıza gireceğimiz noktasındaki düşüncemizi paylaşmıştım. Cumhur İttifakı'ndaki partilerimiz ortak bir liste ile seçime girerlerse bu avantajlı olur demiştim. Ama MHP listeyi verince geriye 3 partimiz kaldı. Demokratik Sol Parti de Cumhur İttifakımıza dahil oldu. Hayırlı olsun diyorum. Bundan sonrasında ne yapabiliriz? Bununla ilgili fikirlerimi paylaştım" dedi.

Destici, şunları söyledi:

"Fatih Erbakan Bey ile de görüşeceğim. Ama şu andaki son durum nedir diye sorarsanız, hepimiz ayrı listelerimizle seçime gidiyoruz. BBP de seçime hazır. Fatih Erbakan Bey ile de görüşeceğim."

AKP, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi'ni oluşturan Cumhur İttifakı'nda 'ortak liste' konusunda belirsizlik yaşanmıştı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici dün yaptığı açıklamada, milletvekilliği çıkarma noktasında faydalı olacak yolun 'ortak liste' olduğunu belirttiğini ancak ittifak içerisinde şu ana kadar bir mutabakat oluşmadığını ifade etmişti.

Destici, şunları ifade etmişti:

"Bu sistemde milletvekilliği çıkarma noktasında faydalı olacak, kazançlı olacak yolun ortak liste olduğunu ifade ettim. Bu sadece benim söylememle olacak bir şey değil. Cumhur İttifakı içerisinde üç parti daha var. Onların da aynı iradeyi ortaya koymaları gerekiyordu. Şu ana kadar bir mutabakat yok. Şu anda Cumhur İttifakımızdaki dört siyasi parti kendi milletvekili aday listeleri ile seçime girecek."

Yapılan açıklamalara göre Cumhur İttifakı'nı oluşturan partiler 14 Mayıs seçimlerine kendi milletvekili aday listeleriyle girecek.

Öte yandan HÜDA PAR, AKP listelerinden seçime gireceğini bildirmişti.

MHP, bugün milletvekili aday listesini YSK'ye sunmuştu.