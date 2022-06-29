Erdoğan ile Biden'ın görüşmesi başladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, İspanya'nın başkenti Madrid'de NATO Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi. İki ismin görüşmelerinde Türkiye-ABD ilişkileri ve Türkiye'ye F-16 satışının ele alınacağı belirtildi. Görüşmenin bir saat sürmesi bekleniyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşmesinde, "NATO’nun güçlenmesine yönelik atılacak adımlar, özellikle Rusya-Ukrayna sürecine ayrı bir katkı verecektir" dediği aktarıldı. Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna savaşında denge politikası yürüttüğünü söyleyerek, diplomasinin Ukrayna tahılının ihracına kapı açacağını umduğunu belirtti.

ABD Başkanı Biden da "Finlandiya ve İsveç konusunda yaptıklarınız için teşekkür ederim" diyerek dün imzalanan memorandum için teşekkür etti.