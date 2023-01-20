'Erdoğan iktidarı bırakmaz' sorusuna Demirtaş'tan yanıt: 'Bırakır, bırakır, merak etmeyin'

Altı yıldan uzun süredir Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İz Gazete'den Pınar Teke'ye konuştu.

İz Gazete'de yayınlanan habere göre Demirtaş, Altılı Masa ile ilgili görüşlerinden Emek ve Özgürlük İttifakı’nın oluşum sürecine, Deniz Poyraz davasından Türkiye’nin ikinci yüzyılındaki beklentilerine dair soruları yanıtladı.

Demirtaş, Altılı Masa ile ilgili ''Diyalog için önemli ve kıymetli bir deneyimdir ama yetmez, kimsenin dışarıda bırakılmayacağı bir demokratik Cumhuriyet için daha cesur olmak gere'' dedi.

Demirtaş röportajda şunları kaydetti:

Bu seçimlerde de yeni bir beste ile seçmenlerle buluştunuz. İçerideyken nasıl bu kadar dışarıda olabiliyorsunuz?

Ben daha ilk günden beri içeride olmayı asla kabul etmedim, içerideymişim gibi davranmadım, düşünmedim. Dışarının dinamizminden tek bir an bile kopmadım. Bu hiç de kolay olmadı ama beni burada yalnız bırakmayan milyonların desteğiyle ruhum hep dışarıda gezip durdu. Hapse atılınca bittim, tükendim diye düşünmedim, ah vah etmedim, her gün saatlerce çalıştım, çalışıyorum. Çünkü bizim gibiler halkına hep borçludur, bu borcu ödemenin tek yolu da moralle, motivasyonla çalışmaktır.

Bir de şu var açıkçası, ben hapisten çıkmak için uğraşmadım, o uğraşı avukat arkadaşlarım verdiler. Ben istesem bir günde buradan çıkarım, ama onurumu yitirerek, boyun eğerek çıkmış olurum ki, öyle bir şey yapmaktansa burada ölmeyi tercih ederim. Dolayısıyla bu durum, birçok siyasi tutsak için olduğu gibi benim için de cezaevini mücadele alanına dönüştürdü.

‘Şüpheniz olmasın'

HDP’nin hesaplarına bloke konulmasını nasıl yorumluyorsunuz? ‘HDP parasız kalırsa, barajı geçemez’ diye mi düşünülüyor? Seçmenlere bu konuda da bir çağrınız olur mu?

Hesaplara bloke konulması açıkça bir siyasi tehdittir, şantajdır. HDP bu tür şeylere pabuç bırakmaz. Biz 7 Haziran 2015’te yüzde 13.2 ile barajı geçtiğimizde tek kuruş Hazine payı almıyorduk. Gerekirse aynen o günlerde olduğu gibi büyük bir halk dayanışmasıyla seçim kampanyası yürütülür. Halkımız da bu konularda duyarlı olacak ve partisine sahip çıkacaktır, bundan kimsenin şüphesi olmasın.

HDP’nin aday çıkaracağını açıklamasının ardından, EMEP ve TİP gibi Emek Özgürlük İttifakı Bileşenleri yeniden ‘ortak aday’ vurgusu yaptı. Nasıl bir süreç işlerse ortak aday ihtimali yükselir?

Altılı Masanın adayı HDP’yi ve Emek Özgürlük İttifakı’nı ziyaret eder, ülkenin geleceğine dair açık, şeffaf bir müzakere yürütürse ve oradan bir uzlaşma çıkarsa ortak adayla seçime gidilebileceğini tüm HDP sözcüleri açıkladılar zaten. Böyle bir şey olmazsa da HDP mecburen kendi adayıyla ve iddialı şekilde seçim yarışına girecek. Yani ortak aday için HDP kapılarını tümden kapatmadan, kendi adayı için ciddiyetle hazırlık yapıyor. Durum şimdilik budur. Top da Altılı Masa’dadır.

‘Asbestli gemiye direnenlere...'

İz Gazete, İzmir’de yayın yapıyor. 21 Ocak’ta toplumsal konulara güncel bir hafıza olarak gördüğümüz ‘İz Bırakanlar Ödülleri’ni vereceğiz. Siz olsaydınız, bu yıl İzmir’deki hangi olaya, gelişmeye ya da kişiye ‘İz Bırakanlar’ ödülü vermek isterdiniz? Ve neden?

İz Bırakanlar Ödülleri için bir araya gelen tüm dostlara, değerli jüri üyelerine ve emeği geçen herkese Edirne Cezaevinden yürek dolusu sıcak selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Özgür ve güzel yarınlarda bir arada olabilmeyi umuyor, ödüle layık görülenleri de kutluyorum.

Elbette ki jürinin değerlendirmesine saygı duyarak, sorduğunuz için naçizane kendi fikrimi söylemek isterim. Bence geçen yıl İzmir’e damgasını vuran şey asbestli gemi protestolarıydı. Bu sadece bir çevre duyarlılığı değildi, kentlilik bilinci ile temel hak ve özgürlüklerin birbiriyle nasıl bağlantılı olduklarını göstermesi bakımından önemli bir kitlesel eylemdi. Halkın talebi ve baskısıyla çok farklı siyasi yapıların demokratik bir talep için bir araya gelebileceğini gösteren başarılı ve sonuç almış bir halk eylemiydi. Sanırım bu yönüyle takdir edilmeyi hak ediyorlar, ben de kendilerini kutluyor, selamlarımı gönderiyorum.

‘Benim için borçtur'

Cezaevinden çıktığınızda ilk nereyi ziyaret etmeyi düşünüyorsunuz?

Aklımda hep ben buradayken yitirdiklerimiz var, ilk fırsatta onların mezarlarına gitmek isterim. Ve umarım en son ben çıkarım buradan ama çıktığımda halen içeride olan arkadaşlarım olursa ailelerine gitmek benim için borçtur.

Cezaevinde bir gününüzü nasıl geçiriyorsunuz?

Çok standart aslında. Okuyoruz, yazıyoruz, televizyonda haber ve tartışma programlarını, bazen de film izliyoruz. Avukat ziyareti, yemek, bulaşık derken gün bitiyor zaten. Ertesi gün yine benzer bir gün oluyor, sonra yine… Farklılığı yazdıklarımızla, yaptıklarımızla yaratıyoruz.

Erdoğan’ın seçim kaybettiğinde iktidarı bırakmayacağı söyleniyor. Sizce mümkün mü?

Bırakır, bırakır, merak etmeyin. Aksini kimse düşünmesin.

‘AKP ile yıkılış-kapanış'

Türkiye’nin birinci yüzyılını beş maddede özetleseniz bunlar neler olurdu?

1- Birlikte verilen muhteşem Kurtuluş Savaşı.

2- Birlikte kurulan yeni Cumhuriyet.

3- Elitlerin Cumhuriyete el koyması.

4- Devletin halkları yok sayması, yok etmeye çalışması.

5- AKP ile yıkılış ve kapanış.

'Huzur içinde bir yüzyıl'

İkinci Yüzyıl’dan beklentilerinizi sıralasanız bunlar neler olurdu?

1- Birlikte verilen muhteşem bir mücadele ve seçim zaferi.

2-Birlikte yeniden inşa edilen Cumhuriyet.

3- Halkın yerelden genele her yerde yönetimde söz sahibi olması.

4- Devletin herkesin ve her kesimin ortak devleti haline gelmesi ve demokrasi ile buluşup yoluna devam etmesi.

5- Yoksulluğun, işsizliğin, sömürünün, kadın soykırımının, doğa katliamların yaşanmadığı barış, refah ve huzur içinde bir yüzyıl.

‘Sabırla hareket ediyoruz'

Muhalefetin Kürt sorununa ve HDP’ye tutumunu nasıl değerlendirirsiniz?

Cesaretten ve geleceği birlikte inşa etme anlayışından yoksun, yetersiz bir politik tutum olarak değerlendiriyorum. Siyasi partiler ve özellikle de muhalefet “terörle mücadele personeli” değildir. “Terör” olarak tanımlasa bile sorunlara siyasi, barışçıl çözüm bulmak siyasetin işidir. Ama Türkiye’de söz konusu Kürt sorunu ve HDP olunca herkes kendini özel harekatçı gibi konumlandırıyor. Devletin resmi ideolojisi ve yüz yıllık hatalı politikaları beyinleri öylesine zehirlemiş ve teslim almış ki, sivil düşünebilen, devlet aklıyla değil de kendi aklıyla meselelere yaklaşabilen muhalefet çok sınırlı ne yazık ki.

Düşünün ki ben bir Kürt olarak “dilim” dediğimde “terörörö” diye üstümüze bir dolu hakaret, tehdit boca ediliyor. “Kimliğim” dediğimde “Önce terörü kına” diye linç ediliyorum. “Barış” dediğimde “Savaş mı var barış olsun, terör var terör!” denilip lafım ağzıma tıkılıyor. E ben de o zaman dönüp diyorum ki “Buyurun o zaman terörle mücadele edin” Bu mücadelede 40 yıldır başarılı olamayınca bu defa yeniden bana dönüp bağırıyor, işkence ediyor, beni hapse atıyor, öldürüyor. “Niye böyle yapıyorsun?” diye sorsak “Sen bize terörle mücadelede yardım etmiyorsun, o yüzden sen de teröristsin” diyor. İyi de kardeşim, daha en başta sana demedim mi, ben terörle mücadele personeli değilim, siyasi çözüm arayan siyasetçiyim, sen de JÖH, PÖH gibi davranmak yerine siyasetçi gibi davransan oturup konuşacağız ve kimse ölmeden, öldürmeden, memleket bölünmeden sorunlarımızı çözeceğiz. Ama yok. Maalesef muhalefetin bir kısmı bir türlü JÖH, PÖH üniformasını çıkarıp da siyaset yapamıyor halen. Biz de bu acı gerçeği değiştirebilmek için sabırla uğraşıp duruyoruz işte.

‘Genişlemek oy kazandırır'

CHP başta olmak üzere Altılı Masa’dan tam olarak beklentiniz nedir?

Sadece seçimi değil, büyük demokratik geleceği de kazanmaya odaklanmalılar. Bunun için de çok daha geniş siyasal, toplumsal kesimlerle iş birlikleri, diyalog ve uzlaşma zemini yaratmalılar. Altılı Masa diyalog için önemli ve kıymetli bir deneyimdir ama yetmez, kimsenin dışarıda bırakılmayacağı bir demokratik Cumhuriyet için daha cesur olmak gerek. “AKP-MHP’nin trolleri saldıracak, oy kaybedeceğiz” diye korkmak büyük kaybettirir. Genişlemek oy da kazandırır, aydınlık yarınları da.

‘Mücadelemizi sürdüreceğiz'

Deniz Poyraz davasının seyrini nasıl görüyorsunuz? Deniz Poyraz davaları ile ilgili İzmirlilere nasıl bir çağrınız olur?

Deniz Poyraz arkadaşımızı bu vesileyle yeniden rahmetle, hasretle anıyorum, değerli ailesine ve tüm dostlara selamlarımı iletiyorum. Dava alelacele sonuçlandırıldı biliyorsunuz. Katliamı yapan aşağılık herif ceza aldı ama arkasındaki asıl güçler saklandı, korundu. Biz bunun peşini bırakmayacağız ve arkasındaki tüm odaklar ortaya çıkarılıp yargı önünde hak ettikleri cezaları bulana kadar siyasi ve hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz.