Aday adayı iddiası... Barış Pehlivan: İBB'deki iltisaklı müfettiş

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için soruşturma yürüten İçişleri Bakanlığı müfettişinin ağabeyinin geçmişte AKP'den milletvekili aday adayı olduğunu yazdı.

Barış Pehlivan’ın bugünkü köşe yazısının bir kısmı şöyle:

Acaba diyorum...

İBB’ye kayyum atanıp AKP’ye geçmesine çalışan müfettiş Hayati Taşdan’ın da AKP’lilerle bir iltisakı var mıydı?

Bingo! Olmaz mı?

Zira, İçişleri Bakanlığı’nda çalışan ağabeyi Ali Taşdan da 2011 yılında Ağrı’dan AKP’nin milletvekili aday adayıydı. Ağabey Taşdan siyasette istediği koltuğu kapamadı ama devletteki koltuğunu korudu. Ara verdiği başkontrolörlüğe yani İçişleri bakanı adına soruşturma yapmaya İzmir’de devam ediyor.

Demem o ki...

Ağabeyi AKP milletvekili olamadı ama, kardeşi Türkiye’nin en büyük şehrinin AKP yönetimine geçmesine zemin hazırlamak için elinden geleni yaptı.

Evet...

