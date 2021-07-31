Erdoğan: İktidar olduğumuz süre içerisinde 5 milyon ağaç diktik

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla Marmaris'te açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Marmaris'te yangında hava araçlarının yanında 80 arazöz, 35 tanker, 31 iş makinesi, 176 hizmet aracı, 1400 personel görev yapmaktadır.
- Milas’taki yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
- Sağlık Bakanlığı 38 ambulans ve 175 personelle vatandaşlarımıza yardımcı olmaktadır. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın ikisi dışında hepsi taburcu edilmiştir.
- Afet bölgesinde vergiler ertelenecek.
- KOSGEB acil desteği verilecek, 1 ay içerisinde evlerin inşasına başlanacak.
- Tehlike altında olan mahalleler boşaltıldı. Boşaltılan mahallerdeki insanlarımız en yakın güvenli yerlere taşınmışlardır.
- Türkiye, yangınların izlerini kısa sürede silecek. Hiçbir vatandaşın mağdur olmasına müsaade edemeyiz. Can kaybı dışındaki her kaybı telafi edecek güce sahibiz.
- Milas'taki yangınla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
- Yanan alanlarda fidan dikimine ilk yağmurlarla birlikte hemen başlanacaktır.
- Mağdurlara kira ve eşya yardımı yapılacak. 50 milyon TL ödenek gönderilmiştir.
- Biz iktidar olduğumuz süre içerisinde 5 milyon ağaç dikmiş bir iktidarız.
Toplam 5 milyon ağaç dikildiğini söyleyen Erdoğan 2019'da yaptığı bir açıklamada "17 yılda toplam 4,5 milyar fidanı toprakla buluşturarak orman varlığımızı 20,8 milyon hektardan 22,6 milyon hektara çıkardık" demişti.