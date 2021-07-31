Erdoğan: İktidar olduğumuz süre içerisinde 5 milyon ağaç diktik

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla Marmaris'te açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Marmaris'te yangında hava araçlarının yanında 80 arazöz, 35 tanker, 31 iş makinesi, 176 hizmet aracı, 1400 personel görev yapmaktadır.

Milas’taki yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Sağlık Bakanlığı 38 ambulans ve 175 personelle vatandaşlarımıza yardımcı olmaktadır. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın ikisi dışında hepsi taburcu edilmiştir.

Afet bölgesinde vergiler ertelenecek.

KOSGEB acil desteği verilecek, 1 ay içerisinde evlerin inşasına başlanacak.

Tehlike altında olan mahalleler boşaltıldı. Boşaltılan mahallerdeki insanlarımız en yakın güvenli yerlere taşınmışlardır.

Türkiye, yangınların izlerini kısa sürede silecek. Hiçbir vatandaşın mağdur olmasına müsaade edemeyiz. Can kaybı dışındaki her kaybı telafi edecek güce sahibiz.

Milas'taki yangınla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Yanan alanlarda fidan dikimine ilk yağmurlarla birlikte hemen başlanacaktır.

Mağdurlara kira ve eşya yardımı yapılacak. 50 milyon TL ödenek gönderilmiştir.

Biz iktidar olduğumuz süre içerisinde 5 milyon ağaç dikmiş bir iktidarız.

Toplam 5 milyon ağaç dikildiğini söyleyen Erdoğan 2019'da yaptığı bir açıklamada "17 yılda toplam 4,5 milyar fidanı toprakla buluşturarak orman varlığımızı 20,8 milyon hektardan 22,6 milyon hektara çıkardık" demişti.