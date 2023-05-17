Erdoğan ikinci tur öncesi baskıyı azaltmaya çalışıyor: Bankaların döviz alım limitine sınırlama

Döviz dönüşlü kur korumalı mevcuatta (KKM) vade sonuyla birlikte dolar ihtiyacı artarken, ekonomi yönetimi dövize yönelik talebi törpüleme çabasında. Seçim öncesi kurumsal döviz satışı kısıtlanırken, 14 Mayıs seçimleri sonrası da hamleler devam ediyor.

Bloomberg'in bankacılık kaynaklarından edindiği bilgilere göre; Merkez Bankası bankalar arası işlemlerde bankaların günlük döviz alım limitini düşürdü. Kaynaklar, bankalararası piyasada alınabilecek döviz tutarı limitlerinin yüzde 25 oranında aşağı çekildiği bilgisini paylaştı.

Bloomberg'in haberine göre; bankalardan ayrıca, acil değilse firmaların döviz talebinin Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Sözleşmesi işlemlerine yönlendirmeleri istendi.

Dövizden Türk lirasına yıl sonuna kadar ek dönüşüm

Öte yandan, Ekonomim'in haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün yayınladığı tebliğ ile de yılsonuna kadar daha çok döviz mevduatın TL'ye geçmesini sağlamayı amaçlayan düzenlemeye gitti.

2023 yılının geri kalanında gerçek kişi yabancı para mevduat/katılım fonundan TL mevduat/katılma hesaplarına ek dönüşüm hedefi uygulanacak.

Böylece 26 Mayıs hesaplama tarihinden 28 Temmuz hesaplama tarihine kadar yüzde 10'un altında ek dönüşüm yapılması halinde eksik kalan tutar menkul kıymet bloke olarak tesis edilecek. 28 Temmuz hesaplama tarihinden itibaren yüzde 30'un altında kalan bankalar ise ek dönüşüm oranının paydasında yer alan mevduat/katılım fonu tutarının yüzde 10'u oranında ilave menkul kıymet söz konusu hedefe ulaşılıncaya kadar bloke olarak tesis etmesi gerekecek.

Menkul kıymet tesisine tüketici kredileri de dahil

Merkez Bankası dün de bireysel kredilerin bir miktar yavaşlaması ile sonuçlanacak yeni düzenlemeler açıklamıştı. Kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi uygulamasının kapsamı genişletilerek, diğer ticari krediler ile tüketici kredileri de bu kapsama dahil edildi. Bu değişiklik, yapılan kuyum harcamaları ve nakit çekimleri için geçerli.

Analistlere göre TCMB piyasayı dengelemek için ihtiyaç duyduğu döviz miktarını azaltmayı hedefliyor.

Reuters'a konuşan bir banka yetkilisi Türk Lirası tarafında ikinci tur seçimlere kadar büyük değişim beklemediğini belirterek, "Ancak seçim sonrası için tekrar değerlendirme yapılması gerekebilir. Kısa vadedeki beklentilerimizin aksine orta uzun vadede bu sistem hala sürdürülebilir görünmüyor" yorumunda bulundu.

Dolar/TL 19,7'nin üzerinde

Dolar, dün akşam saatlerinde uluslararası piyasalarda 19,82 liraya kadar yükselirken, bugün gün içinde en düşük 19,6570 lirayı gördü. Dolar/TL bugün piyasalar kapandığında 19,76 seviyesinde işlem görüyordu.