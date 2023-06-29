Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani ile telefonda görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile telefonda görüştü.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yapan İletişim Başkanlığı, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, karşılıklı olarak bayramın İslam Alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu."