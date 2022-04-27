Erdoğan iftara katılacak diye binlerce kişinin kullandığı sahil yolunu trafiğe kapattılar

Üsküdar Belediyesi, bu akşam sahilde düzenlenecek iftar organizasyonu için sahil yolunu sabah 08.30'dan itibaren trafiğe kapattı.

Sahil yolunu kullanmak zorunda olan yüzlerce yurttaş Harem'de otobüslerinden indirilirken, bir kısmı yola belediye servisleriyle bir kısmı yürüyerek devam etti.

Gerçekgündem'de yer alan habere göre, işlerine geç kaldıklarını belirten bazı yurttaşlar zabıta ekiplerine çok erken saatlerden itibaren sahil yolunun trafiğe kapatılması nedeniyle tepki gösterdi.

Zabıta ekipleri Üsküdar'dan Harem'e uzanan sahil yolunda 50 bin kişilik iftar organizasyonu yapılacağı bilgisini paylaştı.

İftar organizasyonuna AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.