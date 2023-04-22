Erdoğan için yol kapatıldı, trafikte saatlerce bekleyenler korna çalarak tepki gösterdi

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret gerçekleştirecek olması sebebiyle Kahramanmaraş yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Trafikte saatlerce bekleyen yurttaşlar, korna çalarak duruma tepki gösterdi.

Kahramanmaraş yolunun çift yönlü olarak kapatıldığına dair görüntüleri gazeteci İsmail Saymaz, Twitter hesabından paylaştı. Saymaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan, Türkoğlu’na gelecek diye Kahramanmaraş yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı, saatlerdir hareket edemeyen yurttaşlar mağdur edildi. Erdoğan gelecek diye Kahramanmaraş yolu trafiğe kapatıldığı için mahsur kalan vatandaşlar şu an korna çalarak, bu işgüzarlığı protesto ediyor."