Erdoğan İBB'yi hedef aldı: 'İstanbul birkaç senedir fetret devrine girdi'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yangında zarar gördüğü için restore edilen Vaniköy Camii'nde cuma namazı kıldı. Erdoğan namaz sonrası açıklamalarda bulundu.

Caminin restorasyon çalışmalarını yürüten, AKP iktidarından aldığı milyonluk ihalerle anılan şirketlerden Kalyon'a övgülerde bulunan Erdoğan, "Kapsamlı bir hazırlıktan sonra Kalyon Vakfı camimizi tekrar hayata geçirmek için kolları sıvadı. Kalyon Vakfı'nı canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Yerel seçimlere ilişkin açıklama yapan Erdoğan, İBB'yi hedef aldı.

Erdoğan, "İstanbul'a minnet borcumuzu, bu kadim şehrin tarihi ve kültürel dokusuna daha fazla sahip çıkarak ifa etmeye çalışıyoruz. Ecdad yadigari nice eseri ihya ettik. Ayasofya Camii'ni 86 yıllık ayrılığın ardından tekrar ezanla buluşturduk. İstanbul'un birkaç senedir yerel hizmetler noktasında tekrar Fetret Devri'ne girdiğine şahit oluyoruz. İstanbul'u içinde sürüklendiği bu Fetret Devri'nden inşallah çıkaracağız" dedi.