Erdoğan: Hınıslı kardeşim bu kitapsızlara ‘Haydi buradan’ demeyecek mi?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Erzurum’da miting yaptı. Mitinge HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da katıldı. Erdoğan özetle şöyle konuştu:

'Onlara diyorum ki, 'Petrolümüz Erzurum dut pekmezi kıvamında'

"Karadeniz gazının yanı sıra, Gabar’da bulduğumuz petrol ile ülkemizin enerji kaynaklarını milletimizin istifadesine sunuyoruz. ‘Ortada gaz maz’ yok dedikleri Karadeniz doğal gazını ülkemize getirdik, vatandaşın emrine verdik. Bu gurur milletimizle paylaşmak için de doğal gazı bir ay ücretsiz yaptık. Bir yıl boyunca da her ay 25 metreküplük kullanımını faturanızdan düşüreceğiz. Artık Erzurum’un kışı siz kardeşlerimiz için biraz daha kolay geçecek. Tekrar, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip Gabar petrolümüzü de milletimizle buluşturacağız. Tabii ‘Petrol bulduk deyince birileri hemen kalitesini soruyor. Ben de onlara diyorum ki, ‘Petrolümüz Erzurum dut pekmezi kıvamında.’ Nasıl? Bayılırım Erzurum’un dut pekmezine. Yani kalitesiyle en üst standartta. Doğal gaz ve petrol arama çalışmalarımıza hem karada hem denizde devam edeceğiz.

'Hınıslı kardeşim bu ezansızlara artık 'haydi buradan' demeyecek mi?'

CHP geçen hafta Erzurum’a gelmiş. Öyle mi? 250-300 kişi gelince güvenlik gerekçesi deyip mitingi iptal etmişler, öyle mi? İP gelmiş, sadece esnaf ziyareti yapmış, 300 kişi etrafında toplanmış. En son HDP bin 500 kişiyle Hınıs’ta miting yapmış. Ben şimdi buradan Hınıs’taki kardeşlerime de sesleniyorum. Bunlardan ne bekliyorsunuz? Benim Hınıslı kardeşim imanlıdır, inançlıdır, Hınıslı kardeşim bu imansızlara, bu kitapsızlara, bu ezansızlara artık ‘Haydi buradan’ demeyecek mi? Ya bu masanın etrafındakiler anlaşamıyorlar, her gün kavga ediyorlar. Ama iş birbirlerine makam, koltuk dağıtmaya gelince kimse bunların eline su dökemez. Şimdilik yedi cumhurbaşkanı yardımcısı var, ama bu sayı sürekli artıyor. Yakında bölücü örgütün uzantılarına da ne söz verdiklerini açıklarlar.

Başkanı olduğu belediyede iş yapmıyor ama il il dolaşarak Selo’nun avukatlığını kimseye bırakmıyor. Bir başkasına sen mütedeyyin seçimi kontrol edeceksin demişler, diğer ikisine de siz de AK Parti’den kopartabildiğinizi kadar oy kopartacaksınız diye tembihlemişler. Koalisyonun tüm pis işlerini de tüm yükünü de milliyetçi görünümlü ortağa, yani İYİ Parti’ye vermişler. En zor durumda olan bu ortak. Cami ile kilise arasında kalmış beynamaz misali gitse gidemiyor, sussa olmuyor, konuşsa yüreği yetmiyor. Kontrolü kaybetmiş bir şekilde her gün sağa sola savrulup duruyor. Ne diyelim, Allah bir an önce bu cendereden kurtulmayı nasip eylesin.

'Güvenmedikleri, defolu bir şahsı ülkenin başına musallat etmeye çalışıyorlar'

Şimdiye kadar verdiği hiçbir sözün arkasında durmamış, kendi partisi dahil mağdur etmediği kimseyi bırakmamış, FETÖ’cüsünden bölücüsüne kadar herkesle iş tutmuş bay bay Kemal’i millete umut diye pazarlıyorlar. Daha bir iki ay öncesine kadar ‘Kazanamaz’ dedikleri, ‘Aday olma’ baskısı yaptıkları, güvenmedikleri, defolu bir şahsı şimdi ülkenin başına musallat etmeye çalışıyorlar. Daha kendi sorunlarını çözemiyorlar. Çıkmışlar bir de ülkenin meselelerini çözmekten bahsediyorlar.

Buradan Erzurum’a soruyorum: Rotası, çizgisi ilkesi olmayan böyle bir masadan ülkeye hayır gelir mi? Pensilvanya ile Kandil ile iş birliği yapanların bu millete faydası dokunur mu? Daha teröriste terörist diyemeyenler insanımızın malını, canını, ırzını koruyabilir mi? Alevi-Sünni diyerek, Türk-Kürt diyerek bu milleti bölenler 85 milyonu bir arada barış içinde yaşatabilir mi? Avrupa’dan aferin almak için 40 takla atanlar Türkiye’nin başını dik tutabilir mi? Değerli kardeşlerim, IMF ile otel odalarında gizli saklı pazarlık yapanlar ülkemizin ekonomisini, ihracatını, turizmini geliştirebilir mi?” (AA)