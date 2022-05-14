Erdoğan havalimanı açılışında konuştu: Bu uçakları doldurun

Rize-Artvin Havalimanı açılışında konuşan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İçişleri Bakanu Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu gibi bakanların yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de eşlik etti.



Aliyev, Erdoğan’la ele sahneye çıkarak "Türkiye’nin günden güne güçlendiğini, bunda Erdoğan’ın ‘büyük payının olduğunu" dile getirdi. Aliyev, "Rize, Türk dünyasına Erdoğan’ı bahşetmiştir. Bunun için size minnettarım" ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

"Uçaklarımız boş gidip geliyor. Buradan Rizeli ve Artvinli hemşerilerimize sesleniyorum. Bu uçaklar boş gidip gelirse bu ne Rize’ye ne de Artvin’e yakışır. Bu uçakları doldurun ki bu gidip gelişler çok daha farklı bir şekilde devam etsin. Ülkemizin sınırlarının en uç noktasına kurduğumuz bu havalimanı, insanımıza vakitten yakıta, trafik kazalarından emisyon gazı azaltımına kadar pek çok alanda katkı sağlayacaktır. İsteyen herkese Rize, Artvin artık bir uçak bileti mesafesindedir. Bölgemizi, Karadeniz’in üs bölgesini yapacak İyidere Lojistik Limanı’nın da yapımı sürüyor.

Yaptığımız yatırımlarla artık bölgemizde insanlarımızın hayat standartlarını batıdaki şehirlerimizin ötesine geçirdik. Milletime sesleniyorum. Topluluğu görüyorsunuz, heyecanı görüyorsunuz. Artık hiç kimsenin eğitim için sağlık, geçim derdi için başka yerlere gitmesine gerek kalmadı. Hatta gurbette sıla özlemiyle yaşayan vatandaşlarımızın geri dönmesi için gereken her şeyi hazırladık. Bölgenin göç sorununun çözümü konusunda ihtiyaç duyulanları sağlamış olduk.

Bir müjde de İkizdere ve Çamlıhemşinli hemşehrilerime vermek istiyorum. Çay fabrikalarının inşaatları şu anda projeleri ile birlikte başladı. Bu fabrikalarımız inşallah önümüzdeki kampanya döneminde çay alımına ve üretimine başlayacak. Yeni çay fabrikalarımızın da hayırlı olmasını diliyorum. Artvin-Arhavili vatandaşlarıma, organize sanayi bölgesi alanını kamulaştırılmasıyla ilgili bir müjde vermek istiyorum. Çalışmaların süratle tamamlanması talimatını verdim.

Bu bölgenin en önemli gelir kaynağı çay üretimidir. 2022 yılı yaş çay alım fiyatlarının müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz yıl yaş çay alım fiyatı kilogramda 3,87 liraydı. Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73’ün artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan desteklemeyi de yüzde 130 artırarak 30 kuruşa çıkarıyoruz. Böylece üreticilerimiz çaylarını geçen yıla göre destekleme ile birlikte ortalaması yüzde 75’e gelen artışla kilogramı 7 liradan fabrikaya verebilecek."