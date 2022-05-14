Erdoğan havalimanı açılışında konuştu: Bu uçakları doldurun

Rize-Artvin Havalimanı açılışında konuşan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İçişleri Bakanu Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu gibi bakanların yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de eşlik etti.
Aliyev, Erdoğan’la ele sahneye çıkarak "Türkiye’nin günden güne güçlendiğini, bunda Erdoğan’ın ‘büyük payının olduğunu" dile getirdi. Aliyev, "Rize, Türk dünyasına Erdoğan’ı bahşetmiştir. Bunun için size minnettarım" ifadelerini kullandı.
Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şu şekilde: