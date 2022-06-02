'Erdoğan hakkında 5 paralık dava'

Kılıçdaroğlu'nun avukatı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında dava açtıklarını duyurdu.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığı sözlere ilişkin dava açıldı.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, "Hakaret etmeyi alışkanlık haline getiren, seviyesizce ve haddini aşarak; 'Yalancı, omurgasız, sefil, terör sevici...' hakaret sözlerini yöneltme cüretini gösteren Erdoğan hakkında bugün yine 5 Paralık dava açtık! Kılıçdaroğlu’nun talimatı ve muhataba biçtiği değer gereğince!" ifadesini kullandı.

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