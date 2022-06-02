'Erdoğan hakkında 5 paralık dava'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığı sözlere ilişkin dava açıldı.
Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, "Hakaret etmeyi alışkanlık haline getiren, seviyesizce ve haddini aşarak; 'Yalancı, omurgasız, sefil, terör sevici...' hakaret sözlerini yöneltme cüretini gösteren Erdoğan hakkında bugün yine 5 Paralık dava açtık! Kılıçdaroğlu’nun talimatı ve muhataba biçtiği değer gereğince!" ifadesini kullandı.
Hakaret etmeyi alışkanlık haline getiren, seviyesizce ve haddini aşarak;— Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) June 2, 2022
"Yalancı, omurgasız, sefil, terör sevici.."
hakaret sözlerini yöneltme cüretini gösteren Erdoğan hakkında bugün yine 5 Paralık dava açtık!@kilicdarogluk’nun talimatı ve muhataba biçtiği değer gereğince!.