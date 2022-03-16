AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası Töreni'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Erdoğan: Gençlerimiz, sokaktaki vatandaşlarımız yarına daha bir umutla bakıyor
Erdoğan, 'Türkiye, bölücü terör örgütünün zulmünden kurtuldukça her tarafta yatırımlar hız kazanıyor. Gençlerimiz, sokaktaki vatandaşlarımız yarına daha bir umutla bakıyor' dedi.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası Töreni'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: