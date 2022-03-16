Erdoğan: Gençlerimiz, sokaktaki vatandaşlarımız yarına daha bir umutla bakıyor

Erdoğan, 'Türkiye, bölücü terör örgütünün zulmünden kurtuldukça her tarafta yatırımlar hız kazanıyor. Gençlerimiz, sokaktaki vatandaşlarımız yarına daha bir umutla bakıyor' dedi.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası Töreni'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu topraklar bize kahramanların emanetidir. Bugün bayrağımız dalgalanıyorsa, bu şehit ve gazilerimizin fedakarlığı sayesindedir. Türkiye 40 yıldır terör belası ile mücadele halindedir. Emniyet mensuplarımızdan sivil vatandaşlarımıza kadar her kesimden binlerce canımızı şehit verdik. Yaşadığımız onca acıya rağmen, terörün insanlarımız arasında nifak tohumları ekmesine müsaade etmedik. 

Kandan ve gözyaşından beslenen bu cinayet şebekesinin ülkemizin şahlanışını engellemesine izin vermedik. Onlar tehdit ettiler, biz tek bir adım dahi geri adım atmadık. Onlar yıktılar, biz hep daha güzelini, sağlamını inşa ettik. 

Terörle mücadeleye karşı verdiğimiz mücadelenin neticelerini almaya başladık. Ülkemiz terörün her türlüsüyle, sınırlarımızın içinde ve dışında gerçekten önemli başarılara imza atıyorlar. Türkiye, bölücü terör örgütünün zulmünden kurtuldukça her tarafta yatırımlar hız kazanıyor. Gençlerimiz, sokaktaki vatandaşlarımız yarına çok daha güvenle, umutla bakıyor. Türkiye'nin geleceğinde teröre ve terör destekli siyasete yer olmadığı gün geçtikçe daha iyi anlaşılıyor. 

Terör örgütlerine yoldaşlık yapanlara, oy uğruna bölücü örgütün uzantılarıyla ittifak kuranlara, Yozgat'ta farklı, Trabzon'da farklı konuşanlara inat biz milletimizle birlikte yürümeye devam edeceğiz.

21. yüzyıla inşallah Türkiye ve Türk milleti damgasını vuracaktır."

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