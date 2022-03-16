DOSYA | Savaşla birlikte kriz daha da büyüdü: Türkiye tarımda neden dışa bağımlı?

Koronavirüs salgını ve sonrasında en büyük tahıl üreticilerinden olan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ile tarımda kriz yeniden gündemde.

soL TV, Türkiye'nin tarımda neden dışa bağımlı hale geldiğine kapsamlı bir dosya haberler masaya yatırdı.