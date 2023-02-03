Erdoğan gençlere böyle seslendi: Devletinize güvenin

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Tematik Kış Kampları Kapanış Programı'na mesaj gönderdi. 15 ilde 15 farklı temada hayata geçirilen kış kamplarının yedincisinin tamamlandığını belirtti.

Gençlere seslenen Erdoğan, "Bu süreçte sizlerden tek beklentimiz devletinize güvenmeniz, kendinize inanmanız" dedi.

Erdoğan şunları söyledi:

"Son 20 yılda gençlerimizle omuz omuza vererek nasıl ülkemizi tarihinin en büyük başarısıyla tanıştırmışsak, inşallah 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzu da yine siz gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz. Bu süreçte sizlerden tek beklentimiz devletinize güvenmeniz, kendinize inanmanız, büyük bir milletin evladı olduğunuzu asla unutmamanızdır. Yaklaşık 40 senedir gençlerle beraber yol yürümüş bir siyasetçi olarak, inandığı ve azmettiği zaman bu ülkenin gençlerinin neleri başarabileceğini çok iyi biliyorum. Yeter ki siz çalışın, üretin, hayal kurun, geleceğe dair umutlarınızı asla kaybetmeyin. Allah'ın izniyle gerisi muhakkak gelecek ve zafer sizlerin olacaktır. Rabb'im yolunuzu, bahtınızı açık etsin." (AA)