Erdoğan: Gelin başörtüsü meselesini Anayasa ile teminat altına alalım

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Değil 6'lı masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım" sözlerine yanıt veren Erdoğan, "Ne diyorlar 6'lı Masa... Şimdi ne diyor, gerekirse 16'lı Masa... Yetmez, bunu daha da artırman lazım" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Buradan beraber omuz omuza mücadele verdiğimiz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve tüm ülkücü kardeşlerimize, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve tüm Milli Görüşçülere, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve tüm Alperenlere, DSP Genel Başkanı Aksakal ve tüm arkadaşlarına, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ve arkadaşlarına, Sayın Sinan Oğan ve tavrını milli iradeden yana kullanan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Asgari ücrete ara zam konusunda da konuşan Erdoğan, "Net asgari ücret tutarını 11 bin 402 liraya yükselttik. Bu artışla yüzde 34 gibi enflasyonun üzerinde refah payını içeren bir oranla artış gerçekleştirdik" dedi.

"Eğer dürüst iseniz, samimi iseniz yeni yasama döneminde başörtüsü meselesini anayasa ile teminat altına alalım" diyen Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"6'lı masa diyordu şimdi 16 masa diyor. Yetmez, bunu daha da artırman lazım. Masadaki ortakları çoğaltmak netice vermez. Bu millet irade ister. Eser ister, hizmet ister. Yalanla dolanla bir yere varılmaz. Türkiye'nin nasıl büyük bir varta atlattığını, uçuruma düşmekten kurtulduğunu zamanla göreceğiz. Muhalefetin yanındakilere baktığımızda bunun işaretini alıyoruz. Bunlar 1 buçuk yıl önce masa kurdu. Kıyıda köşede kim varsa topladılar. Masadaki ortakları çoğaltmak netice vermez. Bu millet irade ister, irade! Bu millet eser ister, hizmet ister... Yalanla, dolanla, talanla bir yere varılmaz.

'Kumar ve pazarlık masasından öteye geçemediler'

Millete proje adına bir şey sunamadılar. Kendi tarifleri ile kumar ve pazarlık masasından öteye geçemediler. Bu masaya ben kumar, noter masası demedim. Diyen o masanın etrafındakiler. Parlamenter sisteme geri döneceklerdi. 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı olduğu, ahlaki çizginin bulunmadığı ucube sistemi millete dayattılar. Açıklarını kapatmak için en kirli seçim kampanyasını birlikte yürüttüler. Ortada öyle bir mesele yokken mezhep ve etnik köken fitnesini körüklediler. Hayat tarzı üzerinden vatandaşa korku saldılar. Vatandaşımızın hayat tarzı ile alakamız yoktur Bay Kemal. O sizin derdiniz. Siz bu ülkenin milletin hayat tarzı ile uğraştınız ve sahtekarlık yaptınız. Başörtüye saldırıp milleti aldatmak için bir iki baş örtülü kızımıza rozet taktınız ama yalan. Sahtekarlık yapıyorsunuz.

'Gelin başörtüsü meselesini anayasa ile teminat altına alalım'

Seçim öncesi Anayasa yapalım ve başörtüsü yasasını çıkaralım. Samimi iseniz başörtüsü meselesini anayasa ile teminat altına alalım. Dürüst olmazsanız sizi milletimize bangır bangır anlatacağım. Kandil'den Pennsylvania'ya kadar terör baronlarının desteğine itiraz ettiniz mi? Hiçbiri etmedi. Edemezsiniz çünkü onlarla berabersiniz.

Uçkuru kaptırmışsınız uçkuru! Küresel güç odaklarından aferin alabilmek adına toplumun bekasını tehdit eden LGBT belasını meşrulaştırmaya çalıştınız."

'Baba oğul arasındaki taht mücadelelerinin bizim için hiçbir kıymeti harbiyesi yok'

CHP içindeki 'değişim' tartışmaları ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na göndermede bulunan Erdoğan, şunları söyledi:

"Baba oğul arasındaki taht mücadelelerinin bizim için hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Bize ne ya! Zaten su alan geminin dümenine o gelmiş, bu gitmiş hiçbir önemi yoktur."

Kira artışında uygulanan yüzde 25 sınırının süresi uzatılacak

Erdoğan, kira artış oranlarıyla ilgiliyse "2022 yılı Haziran ayında yaptığımız geçici düzenleme ile yenilenen konut kira sözleşmelerinde kira artırım oranını yüzde 25'le sınırlamıştık. 2023 yılı Temmuz ayından itibaren yenilenecek konut kira sözleşmeleri için de aynı uygulamayı sürdüreceğiz" diye konuştu.