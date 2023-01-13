Erdoğan: Geçtiğimiz 20 yılda büyük bir başarı yakaladık, kimse inkar edemez

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rami Kütüphanesi Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Kültür sanat insanlarımızı özellikle teşvik ettik. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizin altyapı eksikliklerini gidermekte büyük bir başarı yakaladığımızı kimse inkar edemez" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Rami Kışlası'nın ülkemizde çok önemli bir yeri var. Burası gıda çarşısına dönüştüğünde burada uzunca zaman peynir, sucuk, pastırma satışı yaptık. Burada bir geçmişim var, bunu bir kenara koymak mümkün değil. Aynı zamanda burası ne haldeydi, hep söyleriz ya nereden nereye... Top da oynadık burada, Rami top sahası olduğunda. Bizim Süleyman efendi de burada epeyce zaman geçirdi. Kışla daha sonra gıda toptancıları sitesi de dahil farklı biçimlerde değerlendirilmiştir. Bu abide eseri İstanbul'un en büyük kütüphanesi olarak düzenlediğimiz çalışmalar nihayet bitti. Rami'yi bir kültür merkezi olarak planladık. Günün 24 saat gençlerimiz başta olmak üzere kitapseverlere hizmet verecektir. Kullanım alanı 36 bin metrekareyi geçen, yaklaşık 110 bin metrekarelik bir alanda şu andaki yapıya kavuşmuş bulunuyoruz. Kütüphanemizde 2 milyonu aşkın kitap ile hizmete başlamasından memnuniyet duyuyorum. Kitap sayımız elbette zaman içinde artacak.

Kimi dönemlerde kuraklık iklimi özellikle tesis edilmiş, özellikle başımıza bir kara bulut gibi çöktürülmüştür. Çocuklarımızı ya okullara hiç almıyorlardı, ya da faşizan baskılarla biçimlendirmeye çalışıyorlardı. Rahmetli Menderes'in başlattığı rahmetli Özal'ın sürdürdüğü her alanda önlerini açma çabalarını hayırla yad ediyoruz. Biz de fırsat eşitliği temelinde hiçbir ayrım gözetmeksizin milletimizin tamamını kuşatacak şekilde çalıştık, çabaladık. Kalkınmanın bir bütün olduğuna, en başında da eğitimin, kültür ve sanatın geldiğine inanıyoruz. Okul öncesinden üniversiteye kadar tüm kademelerde köklü reformlar gerçekleştirdik. Tüm sistemi yeniden yapılandırdık. Üniversitelerimizi 81 vilayetimize yaygınlaştırdık. Kültür sanat altyapımızı tahkim ettik. Ülkemize değer katan herkesin yanında olduk. Kültür sanat insanlarımızı özellikle teşvik ettik. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizin altyapı eksikliklerini gidermekte büyük bir başarı yakaladığımızı kimse inkar edemez."