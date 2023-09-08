Erdoğan, G-20 Zirvesi için Hindistan'a gitti

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için Hindistan'da.

Erdoğan'ı taşıyan "TRK" uçağı TSİ 16.10'da AFS Palam Askeri Havalimanı'na indi. Erdoğan'ı havalimanında Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Fırat Sunel ile Hindistanlı bazı yetkililer karşıladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve bazı yetkililer de Yeni Delhi'ye geldi.

G-20 Liderler Zirvesi "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" temasıyla 9-10 Eylül tarihlerinde yapılacak.