Erdoğan: Fon aldık

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklama yaptı.

Erdoğan açıklamasında, "Ülkemize, yeşil iklim fonundan, 3 milyar 157 milyon dolar kaynak sağlanmasıyla ilgili mutabakat zaptının imzalandığının müjdesini paylaşmak istiyorum" dedi.

Erdoğan, CHP'ye tezkere tepkisi göstererek "Kendilerine 'Mustafa Kemal'in askerleri' diyenlerin, onlara 'Mustafa Kemal'in itleri' diyerek hakaret edenlerin dümen suyuna girdiğini görmek, bizim bile ağırımıza gidiyor" açıklamasında bulundu.

Erdoğan "Ben inanıyorum ki 2023 Bay Kemal’in yeni bir ders aldığı yıl olacaktır, fakat çok çalışacağız" dedi.