Erdoğan: Fatih gemimiz 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfi yaptı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşletme Tesisleri Temel Atma Töreninde yaptığı konuşmada Karadeniz'de yeni bir doğalgaz keşfini duyurdu.

Erdoğan Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de Sakarya gaz sahasındaki Amasra 1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfi yaptığını duyurdu. Erdoğan "Böylece Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"- Tarihi bir ana şahitlik etmek üzere Filyos'tayız. Heyecanlıyız. Bu eser 10 yıllık değil 20 yıllık değil 150 yıl, ta Sultan Abdulhamid'e dayanıyor. O günden bugüne ihmallerle geldi dayandı.

- Buraya gelmeden önce limanı ve gaz işleme tesislerimizin inşa edileceği alanı gezdik, sunumları dinledik, büyük tonajlı gemilerin yükleme ve boşaltma yapabileceği ticaret ve sanayi alanı olan Filyos Limanı nihayet hayata geçti.

- Üst yapı, ekipman ve işletme süreçleri yap, işlet, devlet modeliyle hayata geçecektir. Bunu herkes bilmez, bunu bizim ekibimiz bilir.

- Filyos Limanı aslında Filyos Vadisi projesinin bir parçasıdır. Bu vadi ulusal ve uluslararası yatırımcılara entegre sanayi konsepti sunuyor.

- Filyos Vadisi'nin göbeğinde yer alan 600 hektarlık alana sahip Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesi olan Filyos Endüstri Bölgesi'ni bu vizyonla ilan ettik. Bölge 30 milyon nüfus ve 80 milyar dolarlık ekonomiye erişim imkanı sağlıyor. Havalimanı, demiryolu, karayolu bağlantılarına sahip muazzam bir lojistik fırsatı içerisinde barındırıyor.

- Büyük yatırımcıları bölgeye çekerek iç piyasa talebinin karşılanması, dış ticaret açığının azalması konusunda çalışacak. Özel sektörün liderliğinde profesyonel bir şekilde faaliyetine başladı. Endüstri bölgesi orta, yüksek ve yüksek teknoloji odaklı yatırımlara ev sahipliği yapacak.

- Bu bölgenin stratejik özelliğini arttıran bir diğer husus da, evet biliyorum heyecanla bekliyorsunuz. Karadeniz'deki Sakarya gaz sahasında tespit ettiğimiz doğalgazın kara bağlantılı ve işleme tesisine ev sahipliği yapacak olmasıdır. Fatih sondaj gemimiz geçtiğimiz yıl toplamda 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfetti.

- Biz yıllar yılı kiralama usulü bu işleri yapıyorduk ama şimdi kiralama usulü geride kaldı. Şimdi kendi gemilerimizle sismik araştırmalarını hem de sondaj araştırma çalışmalarını yapıyoruz. Bütün bunları yaparken 'acaba kim ne der' yok, ya 'biz ne deriz' var. Karar bizim.

- Şimdi yeni bir müjdeyi paylaşıyoruz. Heyecanlıyım. Fatih Sondaj Gemimiz Amasra 1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfi daha yaptı, hayırlı olsun.

- Karadeniz gazını 2023'te kullanıma sunmak için arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyor. Filyos'taki tesisi de hızla tamamlayarak hem deniz hem karada bu işi bir an önce bitirmekte kararlıyız. Türkiye'yi en büyük cari açık kalemi olan enerji ithalatından kurtararak kalkınma hamlemiz en büyük hedefimizdir. Denizdeki doğalgazı karaya üç etapta çıkarmayı planlıyoruz. Birinci deniz tabanında kurulacak doğalgaz üretim sistemleri. Karada doğalgazı işleyecek, kullanıma hazır hale getirecek tesis. Üçüncü aşama denizdeki sistemle karadaki tesis arasındaki bağlantıyı sağlayacak boru hattıdır.

- Bu aşamaya kadar karada ve denizde yapılan her işte her yatırım, her çalışma milli ekonomimize ilave katkı sağlayacaktır. İlk etapta 10 kuyunun sondajını ve tamamlama işlemini bitirecek ardından yeni sahalara açılacağız. Deniz ve karadaki doğalgaz arama faaliyetlerinde geldiğimiz yer dikkatli, sabırlı, azimli çalışmaların ürünüdür.

- Nice sıkıntı, tuzak, sabotaj, ihanetlere göğüs gererek baş koyduğumuz bu yolda adım adım ilerledik.

- Ecdadımız Fatih gemileri karadan yürütmüştü, biz de sinsi ayak oyunlarını, ekonomik engeli aşarak ülkemizi 2023'ün eşiğine getirdik. Temelini attığımız doğalgaz kara bağlantı ve işleme tesisinin bir an önce tamamlanması ümidiyle şimdiden ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

- Diyarbakır ve Kırklareli'deki üç kuyuda yeni petrol keşfi yapmıştık. Son 3 yılda günlük petrol üretimimizi 61 bin varile çıkardık. Yenilenebilir enerji kaynak alanlarını, güneş ve rüzgar enerjisi üretimini her geçen yıl arttırıyoruz. 96 bin megawatın 61 bin megawatını yerli enerji olarak hallettik.

- İthal kaynaklara dayalı kurulu gücümüz ise 35 bin megawat civarındadır. Halihazırda 1000 megawatlık güneş enerjisiyle ilgili yatırım sürecini tamamladık. Bu yıl toplamda 4 bin megawatlık yenilenebilir enerji yatırımını harekete geçirmiş olacağız. Akkuyu Santrali'nin 3. temel atma törenini Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin ile gerçekleştirdik. Her alanda olduğu gibi enerjide de çalışmaya, üretmeye, gelecek nesillere eser bırakmaya devam edeceğiz.

- Filyos'u ülkemizin kara, demir, hava yollarına bağlayacak ulaştırma altyapıları tüm bölgede hizmet verecektir. Artık Batı Karadeniz'de yeni bir dönem başlıyor. Zonguldak, Karabük, Bartın ve bölgedeki diğer şehirlerde yaşayan kardeşlerimiz daha çok istifade edeceklerdir.

- Ülkemizi terör örgütleri ve bölgesindeki kriz merkezleri üzerinden köşeye sıkıştırdığını, hedeflerinden uzaklaştırdığını sananlara cevabımız işte burada açılışını yaptığımız, temelini attığımız tesisler, müjdesini paylaştığımız haberlerdir."