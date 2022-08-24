Erdoğan: Faiz, kur meselelerine takılı kalırsak Türkiye'ye yazık ederiz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bilindiği gibi ülkemiz dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhit listesinde 48 firmasıyla iftihar verici bir yerde bulunuyor. Aynı şekilde dünyanın en büyük 225 uluslararası teknik müşavirler listesinde de 7 firma ile temsil ediliyoruz. Başbakanlığım ve Cumhurbaşkanlığım döneminde bu sayıların nasıl giderek arttığını, firmalarımızın dünyanın dört bir yanındaki çalışmalarına bizzat şahit olarak da takip ettim.

Bu yatırımların yarısından fazlasını ülkemizin merkezinde bulunduğu Avrupa-Asya coğrafyasında gerçekleştiriliyor olması da bize avantaj sağlıyor. Uluslararası müteahhitlik hizmetlerini tüm imkanlarımızla desteklemeyi sürdüreceğiz. Ülkemize gelen misafirlerimizle yaptığımız görüşmelerin gündemine sizlerin orada bir meselesi varsa çözümü yolunda gereken iradeyi ortaya koyuyoruz. Sizlerden de daha büyük ölçekli projelerde yer almanızı bekliyoruz.

Özellikle de işçilerin yurt dışındaki sorunlarıyla alakalı olarak bazı avukatlık firmalarının alavere dalavere yapmak suretiyle onların güya haklarını alıp iade edecekmiş gibi oradan kendilerine imkan gayret etme noktasında hiç gecikmeden Meclis’in yeni döneminde yasal düzenleme yapmak suretiyle bu adımı atacağız. Vergi noktasında da Hazine ve Maliye Bakanımız hiç gecikmeden bakanlık nezdinde süratle adımı atıp bunun çıkışını da sağlaması gerekir.

'Faiz kur diye bir mesele elbette var'

Biz bu çalışmaları yürütürken kimsenin mezhebiyle ilgilenmiyoruz. Baktığımız tek husus yaptığınız katkılardır. Önümüzde öyle büyük bir hedef var ki hiçbir bireysel siyasi bunun önüne geçemez. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında sokmaktan, Türk milletini muasır medeniyet seviyesine çıkarmaktan daha büyük bir onur olabilir mi?

Sizlerden bir ittifaka bir partiye değil bu büyük vizyona, hedefe destek vermenizi istiyorum. Kimi zaman sosyal fay hatları harekete geçirilerek kimi zaman darbelerle milli irade çiğnenerek oynanan oyunların amacı hep aynıdır. Mesele siyasi rekabet değil ülkenin bekası meselesidir. Her ne kadar birileri felaket tellallığı yaparak milletimizin moralini bozsa da Türkiye krizi fırsata çevirmede en başarılı ülkedir.

Faiz, kur diye bir mesele yok mu? Elbette var. Bunlara takılı kalırsak Türkiye'ye yazık ederiz.

Onlarda (Avrupa ülkeleri) enflasyon yüzde 9 bizde yüzde 80’e dayandı diyorlar. Onlardaki enflasyon ile bizdeki enflasyonun etkileri aynı değil ki. Ne bütçe disiplininden taviz verdik ne finansal araçları hoyratça kullandık.

'2053’e uzanan yola hep beraber varacağız'

Son dönemde banka kredileri konusunda yaşanan krizin kaynağı ekonomik problemlerden değil yaklaşım farklılığıdır. Bu farklılığın en kısa şekilde kapsamlı bir uzlaşmaya dönüşeceğine inanıyorum. Bakış açımızı genişlettiğimizde bize ısrarla dayattığı moral bozukluğu yerine umutlarımızı güçlendiren bir tablo ortaya çıkıyor.

Yeni projeler geliştirerek ülkemizi önce 2023’e ulaştıracak ardından da 2053’e uzanan yola hep beraber varacağız. Dünya ekonomisinde de ülkemizde de ölçekler çok değişmiştir. Dün çok büyük erişilmez gözüken rakamlar bugün ulaşılabilir seviyeler haline gelmiştir.

Gençlerimize dünyadaki ve ülkemizdeki bu değişimi anlatmak kolay olmuyor. Gençlerimizin gayretleriyle yakın bir gelecekte ülkemizi dünyanın en büyük uluslararası müteahhitleri listesinde göreceğimize inanıyorum"