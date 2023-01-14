Erdoğan-Esad görüşmesi Moskova'da

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Suriye Devlet Başkanı Esad'ın Moskova'da görüşme yapacağını öne sürdü.

Balbay'ın yazısından bir bölüm şöyle:

"29 Aralık’ta Savunma Bakanı Hulusi Akar’la Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmut Abbas, Rus mevkidaşları Sergey Şoygu ile Moskova’da görüşmüştü. MİT Başkanı Hakan Fidan’ın da katıldığı bu görüşmenin ardından önceki gün de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suriye ve Rus mevkidaşlarıyla şubat ayı başında Moskova’da buluşacaklarını açıkladı.

Bu gelişmelerin devamının nereye gittiği malum. Dışişleri bakanlarından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Suriye Devlet Başkanı Esad bir araya gelecek. Son anda bir değişiklik olmazsa bu buluşmanın Moskova’da olması planlanıyor. Bunun için Putin’in Erdoğan’a söz verdiği Ankara koridorlarının yadırganmayan kulisleri arasında!

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Sonuç olarak bahar aylarına doğru Erdoğan-Esad görüşmesinin yapılabileceği bir sürece girildi. En uzun sınırımınızın olduğu bir ülke ile bu kadar çetrefil sorun üretmek çok zor bir sanat!

Ne olursa olsun çözümün başlaması iyidir!

Dileriz seçim sürecine kurban edilmez!"