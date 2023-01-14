Emin Şen konuştu: Aldığım ihaleler küçük küçük ihaleler, 50 bin lira, 100 bin lira

Halktv'de Seda Selek sunduğu Perdenin Önü Arkası’nda Soylu'nun troll ordusunun başında olduğu belirtilen Emin Şen'e dair dikkat çeken bilgiler paylaşıldı.
Gazeteci İsmail Saymaz, Emin Şen'le yaptığı görüşmeyi aktardı:
- Devlet memuru değilim dedi. Ben de o halde İçişleri Bakanlığı sitesindeki ‘müşavir’ ifadesini nasıl açıkladığını sordum. Karmaşık bir cevap verdi. Özgür Özel’in elindeki ekran verisinin 2014 yılına ait olduğunu, 2016 yılından sonra danışman diye anıldığını ifade ediyor. ‘Üretildi mi o zaman’ diye sordum, hayır üretilmemiş. Bir tarihte bugün ya da bir tarihte kendini bakan müşaviri olarak tanıtmış ya da öyle aktarmışlar.
- Devlet memuru olmadığı halde bakan müşaviri olarak yazılmış. En azından yayınlanan SGK kayıtlarına göre devlet memuru değil. Ama müşavirlik bir devlet memurluğu olduğu için kendisini müşavir olarak mı tanıttı diye düşünüyor insan. Bunu açıklayamadı.
- Ama Süleyman Soylu’nun uzun yıllardan bu yana sosyal medya danışmanlığını yapıyor, bugün de hala. ‘Sekiz bin kişiye maaş vermiyorum’ diyor, ‘Ebabil’le bir ilişkim yok sadece takipçisiyim’ diyor.
- Ebabil, Telegram’da örgütlenen fakat operasyonlarını daha çok Twitter’da yapan AKP yanlısı bir sosyal medya grubu. O WhatsApp grubunda önce o günün gündemine göre hangi konu ve kişiler seçilecekse o belirleniyor. Hangi slogan ve argümanlarla o konu hakkında kampanya yürütülecekse o tespit ediliyor ve topluca harekete geçiliyor. ‘Ebabil gibi grupların parayla çalıştığını düşünmüyorum’ dedi. Gönüllü olarak hizmet veriyorlar diye düşündüğünü söyledi.
- Şirketleri sordum. 360’la biten şirket. O dört şirketten ikisinin kendisine ait olduğunu, bir tanesinin kardeşine ait olduğunu, birinin ise kendisiyle hiç ilişkisinin olmadığını söylüyor. Kendisine ait olan şirketlerden 360 olan, kamudan çok sayıda ihale almış, yarım milyar civarında. Yüksek meblağda ihale almış. İhale aldığı kamu kurumları belli. TÜBİTAK, Jandarma Genel Komutanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi bakanlıklardan ihale almış.
- ‘Sizin pozisyonunuz devletten çok sayıda ihale almanızı sağlamış’ dedim, reddetmedi. Ama ‘Aldığım ihaleler küçük küçük ihaleler, 50 bin lira, 100 bin lira’ diyor. Sosyal medya eğitimleri, sosyal medya sorumluluğuna ilişkin çalışmalar gibi kampanyaları ajanslarından aldığını söylüyor. Ancak diyor ki, ‘Ben jandarma ya da emniyetin sosyal medya hesaplarını kullanmıyorum.’ Bu iddianın doğru olmadığını söylüyor, benimle ilgisi yok diyor.
- Bir diğeri Genç Sivillerle beraber ortak bir şirket kurduğu iddiası. Doğru diyor, ‘Ben Genç Siviller ile iki sene kaldım. Orada Neslihan Oğur ve Mücteba Kılıç ile ortak işler kurduk ama onlar bir buçuk iki ay gibi bir sürede ayrıldılar. Şirket o sürede hiçbir ihale almamıştı’ diye savundu.