Erdoğan: Enflasyonun ateşi düşmeye başladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Saray'da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün tesisleri için düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.

Bugün açıklanan işsizlik verilerini değerlendiren Erdoğan, ''İstatistikler doğru yolda olduğumuzu gösteriyor'' dedi. TÜİK, geniş tanımlı işsiz sayısının 8,1 milyon olduğunu açıklamıştı.

Daha önceki konuşmalarında yıllık enflasyonun haziran sonrası çok hızlı bir şekilde düşeceğini söyleyen Erdoğan, bu yöndeki öngörüsünü yineleyerek, ''Enflasyonun ateşi de düşmeye başladı. Aldığımız tedbirlerin pozitif etkileri piyasada daha fazla hissediliyor. Önümüzdeki aylardan itibaren çok daha iyi oranlarla karşılaşacağız'' ifadelerini kullandı.