Erdoğan enflasyonda çözüm için 'önümüzdeki yıl'a tarih verdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul’da Yüzyılın Dönüşümü Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni”ne katılarak konuşma yaptı.

Millet İttifakı'nda yer alan DEVA ve Gelecek Partileri genel başkanları Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nu hedef alan Erdoğan "Ya bunlara biz nasıl oldu da bu masaları teslim ettik? Birisini nasıl başbakan yaptık, birisini nasıl oldu da devlet bakanı yaptık?" dedi.

Erdoğan "İstifa ederken bize neler neler söyledi. Öbürü veda konuşmasını yaparken neler neler söyledi. Ama asıl bunlara ihanetlerinin bedelini 14 Mayıs'ta ödetmeye hazır mıyız? Bunları siyasi mevta olarak gömmeye hazır mıyız?" diye konuştu.

'Milletimizin günlük hayatında bazı sıkıntılar olabilir'

"Son günlerde birileri sürekli 'Millet kuru soğan alamıyor, et alamıyor, siz yol açılışı yapıyorsunuz' diyor. Milletimizin günlük hayatında bazı sıkıntıları olabilir" diyen Erdoğan "Küresel sağlık krizlerinin, bölgemizdeki savaşların ve bunların dünya ekonomisine etkilerinin elbette bize de yansımaları olabilir. Aldığımız tedbirler ve verdiğimiz desteklerle bu etkileri en aza indirmenin gayreti içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

'Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez'

Erdoğan "Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez faiz devamlı düşecektir. Göreceksiniz enflasyon da faizle beraber düşecektir. Önümüzdeki engelleri nasıl kaldırdıysak, enflasyon meselesini de bu yıl sonuna kadar kontrol altına almış, önümüzdeki yıl tamamen çözmüş olacağız" diye konuştu.

İstanbul'da kentsel dönüşüm açıklaması: Kira yardımı artıyor

Erdoğan İstanbul'da kentsel dönüşüme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kira yardımlarını 3 bin 500 liradan 5 bin 250 liraya yükselteceklerini duyuran Erdoğan şunları söyledi:

"Bugünü İstanbul'un dönüşümü için başlangıç tarihi olarak görüyoruz. 2 müjdemizi paylaşacağız. İlk müjdemizin adı; Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden projesi. Dönüşüme giren evlerin maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız.

100 metrekare 2+1 evin dönüşümü için diyelim 1,5 milyon maliyet çıktı, bunun 750 binini hibe olarak koyacağız. 120 metrekare 3+1 için ise 1 milyon 800 binin yarısı olan 900 bine çıkacak.

0,79 faizle yüzde 10'u peşin kalanı 10 yıl vadeli güncellenebilen rakamlarla borcunu ödeyebilecek. 750 bin borçlanma için 5 bin 625, 900 bin için taksit 6 bin 750 lira düzeyinde gerçekleşecek.

Birikmiş parası olmayan bile devletin verdiği para ve kendi ödeyebileceği şekilde borçlanarak güvenli bir evin sahibi olabilecek. Tüm bu dönüşümleri TOKİ güvencesiyle yapacağız. Kendi parselini dönüştürmek isteyene 0,74 faiz ile 1 milyon 250 bin lira kredi kullanma imkanı sağlıyoruz.

5 yıl içerisinde İstanbul'da depreme dayanıksız ev bırakmayacağız. Başvurular haftaya çarşamba günü başlayacak.

İkinci müjdemiz kira yardımlarıyla ilgili: 3 bin 500 liradan 5 bin 250 liraya yükseltiyoruz.

İlk Evim kapsamındaki 50 bin konutun ve arsalarda 50 bin arsanın şimdiden hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum."