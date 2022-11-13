Erdoğan Endonezya'ya gitti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TRK" ile saat 19.00'da 17'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Endonezya'nın Bali kentine hareket etti.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Bali'ye gitti.

Erdoğan'ın katılacağı 15-16 Kasım'daki zirvenin ana teması, "Birlikte Toparlanma-Daha Güçlü Toparlanma" olacak.

G20 liderleri bu kapsamda "Gıda ve Enerji Güvenliği", "Sağlık" ve "Dijital Dönüşüm" başlıklı üç oturumda fikir alışverişinde bulunacak.

Erdoğan'ın, zirve sırasında çeşitli ülke liderleriyle temaslar gerçekleştirmesi bekleniyor.

Erdoğan, ayrıca zirve öncesinde 14 Kasım Pazartesi günü Bali'de ev sahibi Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile kapsamlı ikili görüşme yapacak.