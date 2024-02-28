Erdoğan emekliye zamma kapıyı kapadı: 'Kurtarmıyor'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Kütahya mitinginde emekli maaşlarına seyyanen zam talep edenlerin emeklileri tahrik etmeye çalıştığını ileri sürdü.

Erdoğan 7 ile 10 bin arasında seyyanen zamma kapıları kapatarak, "kurtarmıyor" ifadelerini kullandı.

Hayat pahalılığının en çok etkilediği kesimlerin başında emeklilerin olduğunu kabul eden Erdoğan "Her ne kadar emekli maaşlarını bizden önceki dönemlerle kıyas edilemeyecek seviyelere çıkarmış olsak da gönlümüz vatandaşlarımızın hayatlarını daha iyi şartlarda sürdürmesini istiyor" diye konuştu.

"En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı ömrünü kendisinin ve ailesinin geçimi için harcamış vatandaşlarımız için yeterli mi? Elbette değil" diyen Erdoğan "Peki emekli maaşlarını arzu ettiğimiz düzeye nasıl yükselteceğiz? Devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, daha çok gelir elde edece, ortaya çıkan kazançtan da emeklilerimize hak ettiği parayı vereceğiz" ifadelerini kullandı.

'Devlet çalışanlarının yarısından fazlasına maaş vermesek belki o zaman olur'

Emekliye zam için bütçenin yetersiz olduğunu savunan Erdoğan, emekliye istenen zammın ancak kamu işçileri ve memurlarının yarısından fazlasına maaş verilmemesi durumunda karşılanabileceğini öne sürdü.

Bütçede sermayeye teşviklerden söz etmediği konuşmasında Erdoğan şunları söyledi:

"Birileri çıkıyor emekli maaşlarına 10 bin lira, 7 bin lira seyyanen ekleyelim diyerek kendi akıllarınca emeklilerimizi tahrik ediyor. 16 milyon emeklimiz var. Emekli maaşlarına 7 bin lira eklemek demek, bütçeden yaklaşık 1,4 trilyon liralık 10 bin lira eklemek demek, 1,9 trilyon liralık bir kaynağı buraya aktarmak demektir. Mevcut maaşların tutarından söz etmiyorum. Sadece 7 bin lira ya da 10 bin lira olarak ifade edilen ek artışın maliyetini anlatıyorum.

2024 yılı boyunca ülkemizde tek çivi çakmasak, tüm yatırım bütçesini buraya aktarsak bile bu gideri karşılamaya yetmiyor. Aynı şekilde deprem harcamalarının tamamını bu iş için kullansak yine yeterli gelmiyor. Eğitime, sağlığa tek kuruş harcamadan her birinin tüm bütçesini buraya aktarsak ucu ucuna ya kurtarıyor ya kurtarmıyor. Askeriyle, polisiyle, eğitimcisiyle, sağlıkçısıyla velhasıl tüm işçisi ve memuruyla devletin çalışanlarının yarısından fazlasına maaşlarını vermesek o zaman belki bu ilave gideri karşılayabiliriz. Burada konuştuğumuz emeklilerimizin mevcut maaşlarının maliyeti değil, yapılması istenen ilave artışların tutarıdır. Seyyanen artışların, emekli maaşları arasında yol açtığı adaletsizliğin de farkındayız."

Erdoğan "bugünkü sıkıntıların üstesinden gelecek olan yine biziz" ifadesini kullanarak "milletimizden sabır ve metanet istiyoruz" diye konuştu.