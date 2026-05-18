Erdoğan Elaldı ‘Tanımıyorum’ dediği Gülistan Doku ile aynı yerde tespit edildi

Dersim’de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybettirilen Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku soruşturması, altı yılın ardından 13 Nisan’da yaşanan gelişmelerle kamuoyunun en çok tartıştığı gündem olmayı sürdürüyor.

Soruşturmanın baş faillerinden olan dönemin Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, tutuklanan isimler arasında yer aldı. “Kasten öldürme “suçundan tutuklu bulunan Erdoğan Elaldı, ifadesinde Gülistan Doku’yu asla tanımadığını ve sadece haberlerde gördüğünü söylese de Gülistan’ın ortaya çıkan baz sinyallerinde aynı saatte ve aynı yerde oldukları tespit edildi.

JINNEWS’ten Şehriban Aslan’ın ulaştığı belgelere göre, Erdoğan Elaldı’nın yine hiç tanımadığını ve görmediğini söylediği Zainal Abakarov ile de aynı yerden baz sinyalleri alındı. Valiliğe yakın bir kafede görüştü.

Erdoğan Elaldı ifadelerinde Umut Altaş’ı, valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel’i, Uğurcan Açıkgöz’ü ve Zainal Abakarov’un üvey babası eski polis Engin Yücer’i tanımadığını söylese de baz verileri bunun aksini ortaya koyuyor.

Elaldı’ya yöneltilen sorular

Jandarmada ifadesi alınan Erdoğan Elaldı’ya, “Daraltılmış baz raporuna göre 05 Ocak 2020 günü Gülistan Doku’nun cep telefonu sinyalinin kesildiği saat olan 13.23'ü de kapsayan 13.11 ile 14.09 saat aralığında Gülistan Doku ile aynı bölge içerisinde olduğunuz ve saat 13.11'de Şükrü Eroğlu ile görüştüğünüz tespit edilmiştir. Bahse konu saat aralığında Gülistan Doku’nun yanında bulunduğunuz esnada yanınızda başka kim vardı? Gülistan Doku’ya ne yaptınız? Gülistan Doku’yu almanız için sizi Şükrü Eroğlu ya da başka birisi mi gönderdi? Bu bölgeye hangi araç ile gittiniz” diye soruldu.

Erdoğan Elaldı, her ne kadar soruları kabul etmese de Gülistan’ın kaybolduğu 5 Ocak 2020 tarihinde saat 13.18’de dönemin valisi Tuncay Sonel’in hem koruması hem de kara kutusu olarak nitelendirilen Şükrü Eroğlu ile görüştüğü ifade tutanaklarında görüldü. Yine Elaldı’ya, “Ulusal Kriminal Büronun ilk raporuna göre 05 Ocak 2020 günü13.11'den itibaren Gülistan Doku ile birlikte bulunduğunuz bölgede silah patlaması olduğu belirtilmiş, daraltılmış baz raporuna göre de Gülistan Doku’nun 13.23'te sinyalinin kesildiği belirtilmiştir. Bu konudaki ifadenizi veriniz” sorusu yönetildi. Suçtan kurtulmaya dönük cevap veren Elaldı’nın telefon sinyalinin, Dersim’in Pülümür ilçesi yakınlarındaki Kocakoç mevkiinde bulunan iki katlı bir evin çevresinden alındığı belirtiliyor. Soruşturma kapsamında savcının söz konusu evde arama yaptığı ve DNA incelemesi için örnekler aldığı da edinilen bilgiler arasında.

Kocakoç mevkiinde bulunan bu evin ise Amerika’da firari olan ve dosyanın baş şüphelilerinden olan Umut Altaş’ın dedesinin evi olduğu bilgisi edinildi. Elaldı jandarma ifadesinin ardından sevk edildiği savcılık ve mahkemece tutuklandı. Tunceli Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi Erdoğan Elaldı’nın tutuklanma gerekçesini şu şekilde açıkladı:

“Şüpheli Erdoğan Elaldı'nın üzerine yüklenen suçun vasıf ve mahiyeti, şüphelinin savunmaları, HTS kayıtları, daraltılmış baz bilgileri, diğer bilgi ve belgeler incelendiğinde; Gülistan Doku'nun son sinyal baz bilgisinin bulunduğu yer olan Sarısaltuk Viyadüğü ve civarında, aynı zaman diliminde ve yaklaşık 1 saat süre ile şüpheliye ait cep telefonunun sinyal verdiği, akabinde yine daraltılmış baz bilgilerine göre şüpheli Zainal Abakarov’un ikameti ve civarında baz verdiği… Sonrasında yine şüpheli Zainal Abakarov’un çalışmakta olduğu kafe civarından baz verdiği saatte Zainal Abakarov’un da aynı kafe civarından baz verdiği… Şüpheli ile diğer şüpheli Şükrü Eroğlu’nun maktülenin son sinyal verdiği saatten 5 dakika önce telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, şüphelinin Şükrü Eroğlu ile görüşme yaptığı saatten sonra baz verdiği bölgeden ayrılıncaya kadar başka hiç kimse ile görüşmesinin olmadığı. Bu haliyle şüphelinin üzerine atılı ‘kasten öldürme’ eylemini gerçekleştirdiğine dair, mevcut deliller kapsamında kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı…”

Delil karartmaya terfi

Öte yandan Elaldı ilk olarak il özel idaresinde memur olarak çalışırken dönemin valisi Tuncay Sonel tarafından belediye başkan yardımcılığına terfi ettirildi. Tuncay Sonel ayrıca Gülistan Doku olayında çevresinde bulunan devlet memurlarıyla iş birliği yaparak hem delilleri kararttı hem de kendisine yardımcı olanlara iş konusunda terfi ettirdiği görüldü. Bu terfilerin en somut halini ise dosyada şüpheliler arasında yer alan olan Ferhat Güven’den dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi olan Çağdaş Özdemir ve diğer şüphelilerden görmek mümkün.