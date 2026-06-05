Erdoğan duyurdu: Emlak Katılım halka arz edilecek; Ziraat ve Halk Katılım bankaları birleştirilecek

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. Burada ekonomiye ilişkin dikkat çeken mesajlar veren Erdoğan, "Adalet, ahlak, üretim ve adil paylaşım ilkelerini merkeze alan bir iktisadi ve finansal paradigmaya geçilmeden finansal krizlerin önüne geçilemez" dedi.

"İnsanlık ailesi olarak ekonomide, uluslararası ilişkilerde tek bir sisteme mahkum olmadığımızı ifade ediyoruz" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Rekabetçi bir teşvik programını hayata geçirdik'

Akademisyenlerimiz, politika üreticilerimiz, alanında uzman isimler, sermayenin İslam ekonomisindeki rolünü fikri, stratejik, etik, sektör bazlı ve pratik boyutlarıyla etraflıca değerlendirecek. Dijital dönüşüm ve yönetişim gibi çağımızın yeni gerçekliklerinin de masaya yatırıldığı zirvede ulusal ve bölgesel tecrübelerden çıkarılan dersler de mercek altına alınacak. Uluslararası yatırımlar ve bölgesel finans entegrasyonundan dijital İslami bankacılığa, sermaye oluşumu ve finansal aracılık mekanizmalarından İslami sermayenin makro ve mikro ekonomik düzeylerdeki rolüne, yapay zeka araçlarının kullanımından üretken sermaye olarak vakıfların güçlendirilmesine, farklı konular özelinde yapılacak fikir alışverişlerinin hepimiz için ufuk açıcı, faydalı ve müşahhas neticelere vesile olmasını diliyorum. Mevcut engellerin aşılması alternatif çözümlerin geliştirilmesi noktasında zirveyi yeni bir kilometre taşı olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum.

Emlak, ziraat ve halk katılım açıklaması

Katılım finans sistemi ve kamu bankalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, şunları söyledi:

Coğrafyamızdaki güven ve istikrar iklimi savaş, kriz, kardeş kavgası ve belirsizliklerin tesiriyle maalesef giderek daha da fazla tahrip ediliyor. Katılım finans sadece Müslümanlar için değil tüm dünya için daha adil ve güvenli bir modeldir. Türkiye Varlık Fonu katılım finans alanındaki faaliyetlerine yenilerini ekliyor. Bu vesile ile katılım finans sistemine güç katacak iki haberi paylaşmak istiyorum. Emlak Bankası'nı 2018'de Emlak Katılım'a çevirmiştik. Attığımız bu adım neticesinde kurumumuz kısa sürede sistemin en dinamik aktörlerinden biri haline geldi. Emlak Katılım'ı halka arz etmeyi hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde milletimizin de güçlü büyümeye ortak olmasını sağlayacağız. Ziraat ve Halk Katılım bankalarının birleşmesini sağlayacağız. Dün yürürlüğe giren kapsamlı yasal düzenlemeyle ülkemizin yatırım cazibesini artıracak rekabetçi bir teşvik programını hayata geçirdik. İslami sermayenin makro ve mikro ekonomik düzeylerdeki rolüne, üretken sermaye olarak vakıfların güçlendirilmesine farklı konular özelinde yapılacak fikir alışverişlerinin hepimiz için faydalı neticelere vesile olmasını diliyorum. Mevcut engellerin aşılması için zirveyi yeni bir kilometre taşı olarak görüyorum.

'Adaletin dışlandığı ortamda bereket yer bulamaz'

Bölgedeki savaşlar, ekonomik krizler ve küresel borçluluk üzerine konuşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: