Erdoğan: Dünya kimleri konuşuyor? Türkiye'yi konuşuyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rusya-Ukrayna arasında savaş var mı? Var. Tahıl koridorunda 4 milyon tonun üzerinde tahılı dünyaya dağıtan ülke hangi ülke? 200 esirin takasını kim yaptı? Türkiye. Takası yapıp, ülkelerine gönderdik. Şu anda Rusya, Ukrayna, BM Genel Sekreteri, dünya kimleri konuşuyor? Bizleri, Türkiye'yi konuşuyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da Acil Durum Hastanesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: