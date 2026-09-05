Erdoğan dört kulübün başkanlarıyla görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dört büyük spor kulübünün başkanlarıyla görüştü.

Erdoğan, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

İktidarın sansür kararı sonrası açtığımız yeni X hesabımızı https://x.com/soLHaber2026 adresinden takip edebilirsiniz. Bu saldırılara boyun eğmeyeceğiz. Yanımızda olmak, desteğinizi sunmak için soL'a abone olun.

Cumhurbaşkanlığı'nın X hesabından dört kulübün başkanları ve yönetim kurulu ile yapılan görüşmeler ayrı ayrı paylaşıldı.

Görüşmenin içerikleri hakkında ise bilgi verilmedi.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.