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Erdoğan dört kulübün başkanlarıyla görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dört büyük spor kulübünün başkanlarıyla Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 05.09.2026 , 17:47

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dört büyük spor kulübünün başkanlarıyla görüştü.

Erdoğan, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'nın X hesabından dört kulübün başkanları ve yönetim kurulu ile yapılan görüşmeler ayrı ayrı paylaşıldı. 

Görüşmenin içerikleri hakkında ise bilgi verilmedi.

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