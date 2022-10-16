Erdoğan döneminde 'dini tesis alanı' olan parsel, AKP oylarıyla değişti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı döneminde 'dini tesis alanı' olarak belirlenen Üsküdar’ın merkezindeki bir parsel, İBB Meclisi’ndeki AKP grubunun oylarıyla 'Kentsel ve Bölgesel İş Merkezleri' alanına alındı.

Cumhuriyet'ten Gökhan Kam'ın haberine göre; İBB Meclisi’nin ekim ayı toplantılarının son gününde, Üsküdar Hayrettin Çavuş Mahallesi’nde bulunan 254 ada, 34 parselle ilgili imar planı değişikliği teklifi görüşüldü.

Erdoğan’ın belediye başkanı olduğu dönemde, İBB tarafından 15 Eylül 1997 tarihinde yapılan Üsküdar Merkez Nazım İmar Planı’nda 'dini tesis alanı' olarak belirlenen 76 metrekarelik parselle ilgili 'iş merkezi fonksiyonuna alınması' yönündeki değişiklik, önceki yıllarda da birçok kez İBB Meclisi’ne gelmişti.

İBB Meclisi 2017 yılında, iş merkezi fonksiyonuna alınmak istenen parselle ilgili teklifi uygun görmemişti. AKP’li Üsküdar Belediyesi’nden gelen teklif bu kez, İBB Meclisi’nde çoğunluğu elinde bulunduran AKP grubunun oylarıyla, kabul edildi.