'Erdoğan dolar 13.50'ye çıktığında acil toplanan ekibine 'faiz indirimine devam' mesajı verdi'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk lirasının değer kaybının hızlandığı ve doların 13.50, euro'nun 15.23 lirayı aştığı salı günü kurmaylarını ekonomi gündemiyle acil toplantıya çağırdı.

Milliyet gazetesinden Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre Erdoğan’ın toplantıda, Merkez Bankası’nın faiz indirimine devam etmesi yönünde net bir duruş ortaya koyduğu, düşük faizin dolaylı olarak üretimi artırıp cari açığı azaltacağı ve bunun da uzun vadede ekonomik toparlanmayı sağlayacağını söylediği öğrenildi.

Bazı kurmaylar 'faiz indirimi doğru değil' demiş

Toplantıda, bazı kurmayların döviz kurunun kontrolden çıktığını ve yıllık enflasyonun yüzde 20’ye dayandığını söyleyerek Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararını doğru olmadığını ifade ettiği öğrenildi.

Bazı kurmaylar TL’de bir günde yaşanan son sert değer kaybını ekonomik kırılganlığa bağlarken, bazı kurmaylar da son gelişmenin iktisadi ve gerçekçi herhangi bir açıklamasının olmadığını savundu.

'Yol ayrımı' benzetmesi

Erdoğan’ın toplantıda, Türkiye’nin bir yol ayrımında olduğunu söyleyerek, bundan sonraki sürecin ekonomide ‘yatırım - üretim - büyüme - istihdam’ denklemi üzerinden kurulacağına işaret ettiği belirtildi. Erdoğan’ın bu bağlamda Merkez Bankası’nın faiz indirimine devam etmesi yönünde net bir duruş ortaya koyduğu, düşük faizin dolaylı olarak üretimi artırıp cari açığı azaltacağı ve bu durumun uzun vadede ekonomik toparlanmayı sağlayacağını söylediği ifade edildi.

'Yoldan dönecek noktada değil'

TL’deki değer kaybına ilişkin toplantıda yapılan değerlendirmelerde, “Türkiye’deki ekonomi yönetiminde bugün ‘iki kere iki dört’ gibi cereyan eden bir süreç var. Düşük faiz kararı alındığında döviz kurunda ne olacağı bellidir. Biz bunları bilerek yola çıktık. Bunun neticesinde de bir şey umuyoruz. Şu anda alınan kararın neticesinde çıkan doların durumu, bizi çıktığımız yoldan döndürecek noktada değil. Döviz kurunun şu an geldiği noktada realize olacağını düşünüyoruz” yorumları yapıldı. Toplantıda, faiz indirimi kararının devam etmesi halinde doların sürekli yukarı yönlü ivmeyi sürdürmesinin öngörülmediği kaydedildi.