Erdoğan: Doğalgaz medeniyettir, bu medeniyetin adı Ak Parti'dir

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nazilli'de konuşma yaptı.
Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:
- Geldiğimiz andan itibaren yol boyu coşkulu kalabalıklar, bizi de farklı heyecanlara boğdu.
- Yol medeniyettir, su medeniyettir, doğalgaz medeniyettir. Ah benim hanım kardeşlerimiz siz ne çileler çektiniz... Kömürü yakacaksın. Ama şimdi doğalgaz... Bas butona, düğmeye bas, evin her yerinde sıcaklık... Bu medeniyettir. Bu medeniyetin adı Ak Parti'dir.
- Masanın altında birbirlerinin ayaklarını tekmelemekten bunlar bu işlere fırsat bulamıyorlar.
- Bunlar sizin karşınıza her gelişlerinde Atatürk'ü istismar ederler. Hazırladıkları programda hep istismarını yaptıkları Atatürk'ün mirası istiklal ve istikbal davasına yer vermezler
- Durmak yok, 3 ay kaldı.
- Bunlar Batı'dan talimat alıyor, size Batı 'aferin' desin, bize Ahmet'im, Mehmet'im, Ayşe'm 'aferin' desin.
- 14 Mayıs'ta "Bay bay Kemal" diyor musunuz?
- Rahmetli Menderes'i idama götürenler kimlerdi? Bu CHP zihniyeti ve yandaşlarıydı. Bunun hesabını sormaya hazır mıyız?
- Terör örgütleriyle kol kola gezen 6'lı masa altındaki ile 7'lilere 14 Mayıs'ta unutamayacakları bir dersi verelim.