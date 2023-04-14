Erdoğan Diyarbakır'da konuştu: 'Yeni sivil anayasayı beraberce yapalım'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da deprem konutları temel atma töreninde konuştu.

Erdoğan muhalefeti hedef aldığı konuşmasında "Diyarbakır'ın büyük şairi Ahmed Arif ne diyor: Bunlar engerek ve çıyanlardır, bunlar aşımıza ekmeğimize göz koyanlardır. Tanı bunları, tanı da büyü!" ifadelerini kullandı.

Erdoğan "Diyarbakır 40 yıldır ekmeğine göz koyanlara karşı birliğini, beraberliğini, kardeşliğini muhafaza etmenin mücadelesini veriyor. Geçmişte bu şehre ve insanlarına yapılan yanlış ve zulümler elbette oldu. Müze ve kültür merkezi haline getirmekte olduğumuz eski Diyarbakır Cezaevi bunun şahitlerinden değil mi?" diye konuştu.

Erdoğan "Milletimizin geleceğinde ne sokaklarında beyaz torosların gezdiği, dağlarında eli kanlı canilerin cirit attığı bir Türkiye fotoğrafına asla ve asla yer yoktur, olmayacaktır" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

'Bunların dedi Kürt mürt değil'

- Kürt kardeşlerimi sokağa dökerek 51 yavrumuzu Diyarbakır'da maalesef öldürmediler mi? Şimdi bu Selo nerede? Yasin Börü yavrumuzu bunlar şehit etmediler mi? Bu yavrularımızın üzerinden arabalarla geçerek bunları şehit etmediler mi? Bunların derdi Kürt mürt değil; bunlar katil, bunlar terörist. Bu teröristlere 14 Mayıs'ta gerekli dersi vermeye var mıyız?

- Baldıran zehri içme pahasına yürüttüğümüz çözüm sürecinde uzattığımız eli ısırmazlar, yüreğimize hançer saplamaya kalkmazlardı.

- Derdi Kürt kardeşlerimizin hakkı, hukuku olanın yapacağı iş, silahı bırakıp bu ülkenin ayrılmaz bir parçası olarak ortak geleceğimizdeki yerini almaktır. Ama öyle yapmadılar.

- Bunların böyle bir irade sergileyecek selahiyetleri yok. Bunlara verilen görev emperyalizmin uşaklığını yapmaktır. Siyasi parti kisvesi altında çalışan uzantıları aynıdır.

- Bu millete, bu milletin tüm değerlerine düşmanlık yapan, ideolojik sapkınlıklarını Meclis'e gönderenlerin Diyarbakır'a hizmet gibi bir çabası olabilir mi? Kandil'den Bay Bay Kemal'i destekleyeceklermiş! Oradan talimat veriyorlar. Benim Kürt kardeşimi de böyle aldatacaklarını zannediyorlar.

- Bir de gittiler bu ülkede Diyarbakır'a ve Kürt kardeşlerime en çok eziyet etmiş tek parti faşizminin temsilcisi CHP'nin kurduğu masaya yancı yazıldılar.

- Bizim topraklarımızda başaramadıkları, Irak'ta başaramadıkları oyunu, Suriye'de tekrarlamaya çalışanlar bugün varlar, yarın unutmayın olmayacaklar. Ama biz bu coğrafyada Allah'ın izniyle ilelebet kardeşçe yaşamayı sürdüreceğiz.

'Beyaz toroslar'

- Buradan altını çizerek ifade etmek isterim ki; milletimizin geleceğinde ne sokaklarında beyaz torosların gezdiği, dağlarında eli kanlı canilerin cirit attığı bir Türkiye fotoğrafına asla ve asla yer yoktur, olmayacaktır.

- Nasıl vesayetin namluyla sivil siyaseti esir aldığı Türkiye'yi kabul etmediysek. PKK'sından FETÖ'süne terör örgütlerinin yönettiği Türkiye'yi asla kabul etmeyeceğiz.

- 20 yıl önce bu Diyarbakır neydi, bugün hamdolsun bu Diyarbakır ne? Bu Türkiye'de hiç kimse köken, inanç, dil, kültür, kılık kıyafetinden dolayı horlanamaz, ötekileştirilemez. Faili meçhullere, tehdide, tehdişe yer yoktur. Bu Türkiye vatandaşlarının güvenliği, hak ve özgürlüklerini aynı anda sağlayabilen bir Türkiye'dir. Milletimizle işte bu istikamette durmak yok yola devam diyerek bugünlere geldik.

- Türkiye Yüzyılı'nı Diyarbakır'la beraber inşa edeceğiz. Milletimizi hayalleriyle beraber buluşturacağız. Ülkemizin huzuruna ve refahına göz dikenlerini beraber püskürteceğiz. Yönümüzü hakka ve hakikate yönelterek 14 Mayıs'ta yeni bir milli irade destanını inşallah beraber yaşayacağız.

- Bu ülkenin tüm insanlarının hayallerini kucaklayan yeni, sivil anayasayı beraberce yapalım. Bu çağrım Diyarbakır'la birlikte 85 milyonun tamamınadır. Bu çağrım kendisinin ve evladının geleceği için endişe duyan herkesedir."