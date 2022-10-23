Erdoğan Diyarbakır'da Demirtaş'ı hedef aldı: 'Bu zat Kürt değil'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, burada yaptığı açıklamada Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı hedef aldı.

Erdoğan, "Şu anda Edirne'de cezaevinde olan zatın Kürtlük ile alakası var mı? Yok. Bu adam Kürt değil, ama Kürt kardeşlerimi sömürüyor" dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Bunun hesabını benim Kürt kardeşlerim sormayacak mı? Şu anda bir tane Eş Başkanları var. Kürt mü? Değil. Ama o da yine aynı şekilde benim Kürt kardeşlerimi sömürüyor. Bunların oyununa gelmeyeceğiz."

Erdoğan, mevcut HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın da adını anmayarak "Yine bir eş başkanları var. Kürt mü? Değil. Ama benim Kürt kardeşlerimi sömürüyor" ifadesini kullandı.

Erdoğan, Diyarbakır Cezaevi'nin müze olacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Adalet Bakanlığı cezaevini tamamen boşalttı. Bugün itibarıyla cezaevi Adalet Bakanlığı'mızdan Kültür ve Turizm Bakanlığı'mıza devredildi. İçinde müzeden kütüphaneye, kültür ve sanat birimlerine kadar pek çok bölümün yer alacağı bu eserin hayırlı olmasını diliyorum. Geçmişte zulümlere, kötü hatıralara konu olan Diyarbakır Cezaevi binası hem hafıza hem de farklı alanlarda faaliyet yürütme mekanı olarak hizmet verecek."