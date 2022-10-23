AKP'li Kurt'tan Erdoğan savunması: 'En fazla Kürtlerden çocuğu olanlar AK Partililerdir'

AKP MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP'ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve eşine söylediği “Çocuk çok önemli. Bak PKK’nın 5 tane, 10 tane, 15 tane var” ifadeleri hakkında açıklamada bulundu.

Kurt, Erdoğan'ın söz konusu ifadeleri hakkında "Bölgeyi incelediğiniz zaman en fazla Kürtlerden çocuğu olanlar AK Partililerdir. Dolayısıyla bunu Kürtlere söylemiş olması mümkün değil. Bu muhtemelen güvenlik bürokrasisinin PKK’nın çocuk yaptığına ilişkin bir yanlış ifadesi olmuştur" dedi.

'Kürt milletvekillerinin hepsine soruyor, az olana kızıyor'

Erdoğan'ın Diyarbakır'a yapacağı ziyaret öncesi Rudaw'ın sorularını yanıtlayan Kurt, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözlerine bir Kürt olarak kırıldınız mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Biz bunu daha önce de konuşmuştuk. Meselenin arka planını da bildiğimden PKK’dan kastı yanlış bir bilgilendirme ile ilgili. PKK’nın çocukları yok biliyorsunuz. Dolayısıyla Kürtlerle ilgili de zaten bize de söylüyor, 'kaç çocuğunuz var, niye az çocuk yapıyorsunuz?' diye soruyor. Kürt olduğumuzu biliyor, bana bizzat sordu. 'Abdurrahman kaç çocuğun var?' demiştir yani. Bizzat yaşadığım için biliyorum.

Burada en fazla çocuğu olan AK Partili Kürt’tür. Her halde bölgeyi incelediğiniz zaman en fazla Kürtlerden çocuğu olanlar AK Partililerdir. Dolayısıyla bunu Kürtlere söylemiş olması mümkün değil. Bu muhtemelen güvenlik bürokrasisinin PKK’nın çocuk yaptığına ilişkin bir yanlış ifadesi olmuştur o gözden geçirilmeli.

Yoksa bölge halkına karşı tam tersine teşvik ediyor, bize, Kürt milletvekillerinin hepsine soruyor, kaç çocuğunuz var, az olana kızıyor ama Allah’tan bizim o konuda en azından sınırları aşmış durumdayız. Biz biraz da yanlış anlamışız, 3 demişler biz 13 anlamışız, o yolda ilerliyoruz. Bu arada çağrımızı yenileyelim: Kürt halkından çok çocuk yapmalarını önemle rica ediyoruz."

'Çözüm sürecinin devam ettiğine inanan birisiyim'

Kurt, “Yeni bir çözüm süreci mümkün mü?” şeklindeki soru üzerine şu yanıtı verdi:

"Ben çözüm sürecinin demokratikleşmenin devamı anlamında, her alanda devam ettiğine inanan birisiyim. Bunun eksik ve zayıf kalmış dilimleri oluyor; işte bahsettiğiniz bu meselede terörün, şiddetin, çukur olaylarının, uluslararası alanda Suriye’de proxy savaşlarının etkisi ile kamplaştırma, Türkiye’nin aleyhinde bir hareketlenmeyi örgütleme gibi algıların güvenlik noktasında ister istemez bir tedirginlik, kaygı yarattığını bunun halkı olarak Türk toplumunda da yaşandığını görmek lazım. Dolayısıyla bizim de bunun sönümlenmesine, bir tehdit değil, güçlenme, birliktelik duygusu, ortak aidiyet duygularının güçlenmesi hali olarak süreci algıları ve olguları örtüştürerek yürütebilirsek bunlar çok mümkün şeyler."

'Anadillerini unutmamaları hem insani hem İslami bir görevdir'

"Kürtçe anadilde eğitimden tutalım belki yeni bir barış ve çözüm sürecinin oluşumuna kadar Abdurrahman Kurt olarak böyle bir beklentiniz var mı?” sorusunu ise Kurt, şöyle yanıtladı:

“2023 öncesinde bundan bahsetmeyi çok kolay bulmuyorum. Gerçekçi olmak gerekiyor. Ama 2023 sonrasında anadilde eğitim, bana göre çift dilli eğitim dersek daha anlamlı olur. Çünkü Türkiye’deki Kürtlerin çoğu çift dilli olmuşlar zaten ama kendi anadillerini de unutmamaları, bu kültürün hayatta kalması hem insani hem İslami bir görevdir diye düşünüyorum."