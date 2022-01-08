Erdoğan: Dinimize, Diyanetimize saldıracak olanların haddini bildiririz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman'da AKP İl Dayanışma Toplantısı'nda konuştu.
Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:
- İmam hatip, ben de sizinle gurur duyuyorum. CHP'nin malum tiplerinin konuşmalarına bakmayın, onların dinden, diyanetten nasibi yok. Bay Kemal kalkıp da yanındaki o malum tiplerin söyledikleri karşısında bir şey söylüyor mu? Söylemiyor, çünkü onun cinsi de cibiliyeti de o!
- O birilerini havlatıyor kendisi de arkadan izliyor. Bay Kemal, biz bunları yutmayız, kimin ne olduğunu da iyi biliriz. Sıkıysa kalk bu havlayanları sustur. Bu ülkede bizim dinimize, Diyanetimize saldıracak olanların haddini de hesabını da biz bildiririz ve sorarız. Sizin sokak teröristlerinden ne farkınız var? Aynısınız ya! Onları getirip konuşturtuyorsun, sen de arkadan izliyorsun. Benim tandığım bu millet 2023'te dinimize, Diyanetimize saldıranlara hesabını soracaktır.
- Demokrasimizi daha da güçlendirme çabalarımızda sandıkları patlatarak Türkiye'nin önünü sizler açtınız, bu toprakları bize vatan kılan ecdadımız gibi torunları olarak sizler de eğilmediniz, istiklalinize leke sürdürmediniz.
- Bize sandıkta verdiğiniz emanete ihanet etmedik, sizin başınızı yere eğmedik.
- Gazete manşetlerinden bize ömür biçtiler. Gece yarısı bildirileri ile bizi sindirmeye çalıştılar. Uyduruk davalar üzerinden partimizi kapatmaya çalıştılar. Hukuk garabetleri ile milletin tercihine ipotek koymaya yeltendiler. Terör örgütleri aracılığı ile ülkemizi Suriyelileştirmek istediler. Saldırılarını 15 Temmuz gecesi canımıza kast etmeye kadar vardırdılar. Sizlerin desteği sayesinde hepsinin üstesinden geldik.
- Türkiye'yi dizayn etmeye yönelik çabalar yoğunlaşıyor. Siyasi mühendislik faaliyetleri artıyor. Bu operasyonlarda koç başı olarak uzunca süredir CHP ve yedeğinde hareket eden müttefikleri kullanılıyor. Ne CHP'nin ne de CHP'nin yanına çıkar ipliği ile iliştirilen ittifak ortaklarının ülkemize dair bir hedefleri, millete dair bir kaygıları var... Onlar günü kurtarma derdindeler. Kaset kumpası ile altlarına serilen makam koltuklarını koruma peşindeler. Elinizi vidanınıza koyun, tefekkür edin. Dünyanın neresinde kendi ülkesinin aleyhine yabancı büyükelçilerine şikayet dilekçesi yazan bir muhalefet bulunur? Dünyanın neresinde muhalefet partileri ülkeye çağ atlayacak vizyon projelerine, devasa eserlere karşı çıkar?
- Biz, Çanakkale Boğazı'nda dev bir 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nü bitim noktasına getirdik. Bu eser, dünyada özellikle kule yükseklikleri itibarıyla bir numara, aynı yükseklikte yok. Ana muhalefet ne yapıyor, o da belediyeleri ile birlikte musluk takıyor. Nerelere musluk takıyor?
- Ana muhalefet başkanı her hafta bir kamu kurumunu basıyor.
- Döviz üzerindeki köpüğü aldığımız gibi, daha çok küresel fiyat artışlarından kaynaklı enflasyonu da en kısa sürede makul oranlara çekeceğiz. Biz Bay Kemal gibi kurusıkı atmıyoruz. Eserlerimizle yatırımlarımızla ülkemize kazandırdığımız örnek hizmetlerle konuşuyoruz.
- Siyasi mühendislik faaliyetleri artıyor. Bu operasyonlarda koçbaşı olarak ise CHP ve müttefikleri kullanılıyor. Ülkemize dair bir hedefleri yok, onlar sadece günü kurtarma, makam koltuklarını bir müddet daha korumanın peşindeler.