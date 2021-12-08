Erdoğan: Din görevlilerine yönelik itibar suikastı amacı taşıyan kampanyalar, moralleri bozmamalı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 40. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'na katıldı.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Din görevlilerine yönelik itibar suikastı amacı taşıyan kampanyalar, moralleri bozmamalı.
- Sizlerin görevi günlük tartışmaların çok üzerinde, kuşatıcı yaklaşımdan taviz vermeyin.
- Din görevlilerinin işi sadece namaz kıldırmak değildir. Asıl sorumluluk insanların kalbini peygamber sevgisi ile aydınlatmaktır.
- Danimarka ve Fransa'da peygamberimize hakaret içeren karikatür yayınlandığında milletimiz meydanları doldurmuştur. Benzer hadise bizim de başımıza geldi Suriye'de okullarda dağıtılmak üzere bulunan kitaplarda peygamberimizin tasviri olarak yorumlanabilecek kitapların olduğu tespit edildi. Toplanan kitaplar imha edilmek üzere muhafaza altında alındı.
- Camiler daima hayatımızın merkezinde yer almıştır. Hiçbir sınıf, sınır, tanımayan ümmet kavramı evvela camilerimizde vücut bulmuştur.
- Camilerimize sahip çıkmak temel görevimiz.