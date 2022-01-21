Erdoğan 'Diktatör' davasını kaybetti...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 25 Aralık 2018 tarihli grup toplantısındaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin, “Diktatör, zorba, kibir abidesi, müsvedde; din, vicdan ahlak yoksunu, tefecilere hizmet eden…” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan söz konusu ifadelerin ardından tazminat davası açmıştı. Açılan davada Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 15 bin TL tutarında tazminata hükmedilmişti.

İstinaftan döndü

Söz konusu karar, istinafa taşındı. İstinaf Mahkemesi, Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında kullandığı, “Diktatör, zorba, kibir abidesi, müsvedde; din, vicdan ahlak yoksunu, tefecilere hizmet eden…” şeklindeki ifadelerin eleştiri kapsamında değerlendirilebileceğini belirterek, Kılıçdaroğlu'na verilen 15 bin TL tazminat cezasını bozdu.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı duyurdu: Yine kazandık

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Celal Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yine kazandık! Erdoğan, bir kez daha kaybetti! Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine verilen tazminat kararı İstinaf Mahkemesi tarafından kaldırdı! Genel Başkanımızın 25.12.2018 tarihli TBMM Grup toplantısında ifade etmiş olduğu; “Diktatör; zorba; kibir abidesi; müsvedde; din, vicdan ahlak yoksunu, tefecilere hizmet eden" eleştirilerinin haklı dayanaklarının olduğunu ve görünür gerçeklik kapsamında bulunduğunu söylemiştik! Haklı çıktık!"

AİHM 'diktatör' ifadesini suç saymamıştı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) 2012 yılında öğrenciyken, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili açıklamaları yüzünden para cezasına mahkum olan Ömür Çağdaş Ersoy’un yaptığı başvuruyla ilgili Türkiye’nin insan hakları ihlalinde bulunduğuna hükmetmişti.

Ersoy, “AKP yönetiminin ülkeyi yönetme biçiminin diktatörlük olduğu” görüşünü dile getirmiş ve özellikle bu ifadeler mahkum olmasında en büyük gerekçe gösterilmişti.