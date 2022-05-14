Erdoğan: Dijital faşizm milyarlarca insanın doğru ve tarafsız haber alma hakkını engelliyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türk Devletleri Teşkilatı Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer 4. Toplantısı’na video mesaj gönderdi.

Mesajında sosyal medyayı hedef alan Erdoğan, ''Dijital faşizm bugün milyarlarca insanın doğru ve tarafsız haber alma hakkını engelleyen bir tehdit unsuru haline gelmiştir. Bilhassa hiçbir otokontrolün, denetimin. Kuralın etik değerlerin olmadığı sosyal medya mecraları tüm toplumlar için ciddi riskler oluşturmaktadır. Yalanın, iftiranın, çarpıtmanın kol gezdiği bu mecralarda hakikati aramak hakikate ulaşmak hakikatin savunucusu olmak çok daha büyük önem kazanmıştır. İletişim konusunu bu bakımdan en az savunma, güvenlik ve sağlık gibi stratejik önemi haiz bir mesele olarak görüyorum'' dedi.