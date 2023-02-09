Erdoğan 'Devlet hakimiyeti sağladı' demişti: 'Cenazeleri taşıyacak araç bile yok'

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremler ile sarsıldı. Felakette 4. güne girilirken şu ana kadar 12 bini aşkın yurttaş yaşamını yitirdi.

Depremin ancak 3. gününde bölgeye gitmeyi tercih eden AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün yaptığı açıklamada devletin bölgede hakimiyeti sağladığını iddia ederek, “İlk gün bazı sıkıntılar yaşasak da ikinci gün duruma hakimiyet tesis edildi” diye konuşmuştu.

'Cenazeleri taşıyacak araç bile yok'

Bir yurttaşın çektiği fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Timur Soykan, "Cenazeleri taşıyacak araç bile sağlanamıyor. Bu acının içinde boğuluyoruz. Yardım için bölgeye giden bir vatandaşın çektiği fotoğraf" notunu düştü.