'Deprem bölgesinde cenazeler bekliyor, acil kefen ihtiyacı var'

Deprem bölgesinde elektrik, doğalgaz ve suyun çok önemli ihtiyaç olduğuna işaret eden HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Afet bölgelerinde ilk günün ihtiyaçları ile birkaç gün sonrasının ihtiyaçları farklılaşıyor. Gıda, giyim, barınma sıkıntısı mevcut. Bölgeden ayrılmak isteyenler, yakıt sıkıntısıyla karşı karşıya. Bölgede ulaşılamayan köyler var. Yemek organizasyonu, çadır kurulumu insanların barınması açısından çok önemli" dedi.

Gergerlioğlu, hastane binalarının aktif hale getirilmesi gerektiğini belirterek, "Bölgede suyun olmaması ve insanların temel ihtiyaçlarını kar sularını eriterek gidermesi, salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor. Bölgede imkanlar son derece yetersiz. İnsanların cenazeleri bekliyor. Afet bölgelerinde acil kefen ve gassal ihtiyacı var. İnsanlara destek noktasında diğer sivil toplum kuruluşlarına da kolaylık sağlanmalı" diye konuştu.