AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirilen "Tahıl Sevkiyatı Anlaşması" imza törenin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.
Görüşmenin detayına ilişkin bilgi paylaşılmadı. (İHA)
Haber Merkezi
Erdoğan, Devlet Bahçeli'yle telefonda görüştü
Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirilen "Tahıl Sevkiyatı Anlaşması" imza törenin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.
Görüşmenin detayına ilişkin bilgi paylaşılmadı. (İHA)