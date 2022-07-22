Erdoğan, Devlet Bahçeli'yle telefonda görüştü

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirilen "Tahıl Sevkiyatı Anlaşması" imza törenin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.

Görüşmenin detayına ilişkin bilgi paylaşılmadı. (İHA)

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