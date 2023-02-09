Erdoğan: Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 14 bini aştı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maraş merkezli deprem sonrası yıkılan çok sayıda binanın olduğu Gaziantep’te açıklamalarda bulundu.

Erdoğan yaşamını yitirenlerin sayısının 14 bin 14'e yaralı sayısınınsa 63 bin 797 olduğunu açıkladı. Yıkılan bina sayısı 6 bin 444 olarak belirlendi.

Erdoğan, "Deprem anından itibaren devlet olarak tüm kurumlarımızla sahadayız. Enkaz kaldırma çalışmalarımız devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak hedefimiz 1 yıl içerisinde yıkılan yerlere zemin artı 1-2-3 katlık bina inşa etmek. Bugün OHAL ile ilgili Meclisimizde 3 ay süreyle ilanını yapacağız" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı "Süreci ne yazık ki siyasi istismara dönüştürenler var. Bu istismara benim vatandaşım, benim halkım asla prim vermeyecektir. Bazı yerlerde marketlere, alışveriş merkezlerine yağmalama çalışmaları oluyor. OHAL ne getirecek? Bu, süreci istismar eden, ticarette yolsuzluklara giden tüm tefecilere, fitne gruplarına, fesat gruplarına karşı OHAL ile müdahale etme imkanını devlete vermiş olacaktır. Bu gayretlere OHAL ile devlet, parlamentodan yetkiyi alarak müdahale edecektir" diye konuştu.