Erdoğan deprem sonrası Hatay ve Adana Belediye Başkanlarını aramadı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depremden etkilenen kentlerin belediye başkanlarıyla görüştüğü duyurulurken, arananlar arasında Hatay ve Adana Belediye Başkanları'nın olmaması dikkat çekti.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş merkezli depremin ardından depremden etkilenen kentlerin belediye başkanlarını aradığı duyuruldu. 

Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidini Beyazgül ile de telefonda görüştü" denildi.

Erdoğan'ın aradığı kişiler arasında Hatay ve Adana Belediye Başkanları'nın olmaması dikkat çekti.

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