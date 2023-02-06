Kandilli Rasathanesi Müdürü: Artçı depremlerin belki bir yıla kadar sürmesi beklenebilir

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğündeki deprem hakkında konuştu.

Artçı depremlerin bir yıla kadar sürebileceğini belirten Özener, söz konusu artçı depremlerin 5 ve 6 şiddetinin üzerinde olabileceğini aktardı.

CNN Türk'e açıklama yapan Özener, yaptığı açıklamada şu sözleri sarf etti:

"Doğu Anadolu sonunda meydana gelen bir deprem, yaklaşık 180 kilometrelik bir kırığın meydana geldiği tahmin ediliyor. 17 Ağustos’tan sonra bu coğrafyada yaşanan en büyük depremden bahsediyoruz. Artçı depremlerin aylarca hatta belki bir yıla kadar sürmesi beklenebilir. 5 ve 6’nın üzerinde artçı depremleri yaşayabiliriz. Bu depremin Akdeniz bölgesinde tsunamiye yol açabileceği uyarısını verdik."