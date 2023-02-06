Erdoğan deprem sonrası Bahçeli ve Akşener ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİP Genel Başkanı Meral Akşener ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli, görüşmede, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmede bulundu" denildi.

Akşener ile görüşmeye ilişkin olarak da yapılan açıklamada “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, görüşmede, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu" ifadesine yer verildi.